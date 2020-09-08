نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوازات تدعو المواطن والوافد للاستفادة من خدمة التفويض الإلكتروني عبر أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكدت المديرية العامة للجوازات أن عملية التمديد لصلاحية التأشيرات والإقامات الخاصة بالعمالة المنزلية والمهن التجارية تتم بشكل آلي وبدون رسوم، وكشفت عن توافر أكثر من 20 خدمة متاحة عبر خدمة التفويض الإلكتروني ، بغرض قيام شخص مفوض من قبل شخص آخر بمراجعة مديرية الجوازات بدلاً منه في حالة انشغاله أو وجوده خارج المملكة، وأعلنت الجوازات عن خطوات تنفيذ التفويض بهدف تمكين الفرد من إنجاز وتنفيذ معاملاته من خلال شخص آخر مفوض عنه.

الخدمات المتاحة عبر خدمة التفويض الإلكتروني للجوازات

تجاوزت عدد الخدمات المتاحة للتفويض الإلكتروني اكثر من 20 خدمة مختلفة وهي:

إصدار وإلغاء تأشيرة خروج وعودة.

إصدار وإلغاء تصاريح سفر التابعين.

خدمة التفويض الإلكتروني لتغيير مهنة

الإبلاغ عن فقدان أو تلف جواز السفر.

إصدار وتجديد واستلام بطاقة الإقامة (هوية مقيم).

إصدار وإلغاء تأشيرة خروج نهائي.

نقل خدمات.

تسجيل خرج ولم يعد.

الإبلاغ عن فقدان جواز السفر لمقيم.

الإبلاغ عن فقدان بطاقة الإقامة أو هوية مقيم.

خدمة التفويض الإلكتروني لتمديد تأشيرة الزيارة.

الإبلاغ عن تغيب العمالة.

إضافة وفصل وتحويل تابع إلى رب أسرة.

نقل معلومات.

إصدار وتجديد واستلام جواز السفر.

خطوات تنفيذ خدمة التفويض الإلكتروني من الجوازات

يقوم المستخدم أولاً بالتوجه إلى منصة أبشر وتسجيل الدخول، ثم الضغط على خيار خدماتي.

يقوم المستخدم بعد ذلك بالضغط على إدارة التفاويض، ثم اختيار تفويض مراجعة قطاع.

يقوم المستخدم بتعبئة بيانات ومعلومات المفوض له، ثم إدخال رمز التحقق بعد استلامه على الجوال.

الخطوة الأخيرة للتفويض الإلكتروني هي قبول المفوض له برسالة الرقم المرجعي.

تمديد صلاحية إقامات وتأشيرات العمالة المنزلية

وعلى جانب آخر وبعيداُ عن خدمة التفويض الإلكتروني، أعلنت الجوازات أن عملية التمديد لصلاحية التأشيرات والإقامات الخاصة بالعمالة المنزلية والمهن التجارية تتم بشكل آلي وبدون رسوم أو مقابل مادي، وأوضحت أنه سوف يتم تمديد صلاحية التأشيرات والإقامات حتى نهاية شهر سبتمبر، وذلك بالنسبة لصلاحية الإقامات والتأشيرات المنتهية خلال شهر أغسطس الماضي، خلال الفترة من تاريخ 1 أغسطس 2020 وحتى 31 أغسطس 2020، وذلك للوافدين الموجودين خارج المملكة من العمالة المنزلية والمهن التجارية، وبالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني ووزارة الموارد البشرية.