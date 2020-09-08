نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرور يوضح شروط تجديد رخصة سير المركبة بدون فحص ويعلن ضوابط تظليل المركبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشف المرور السعودي عن شروط تجديد رخصة سير المركبة بدون فحص، ونشر إنفوجراف توضيحي تحت مسمى تظليل المركبات يوضح فيه ضوابط ومواصفات تظليل المركبات في كل الحالات، وجاءت تلك الخطوة من قبل المرور بعد تلقيه استفسارات بشأن درجات التظليل المسموحة للمركبة من حيث الزجاج الجانبي والزجاج الخلفي، كما أكد المرور السعودي عدم وجود تقسيط للمخالفات المرورية، وتابع أنه يجب سداد كل مخالفة على حدا مع سداد كافة المخالفات؛ حتى يتمكن المستفيد من تنفيذ إجراءاته عبر منصة أبشر الإلكترونية.

وفيما يخص شروط تجديد رخصة سير المركبة بدون فحص عبر منصة أبشر، أكد المرور السعودي أنه لا يمكن تجديد رخصة سير المركبة بدون فحص إلا في حالة سريان الفحص الدوري للمركبة، وسداد رسوم تجديد الرخصة والمخالفات المسجلة، ووجود تأمين ساري المفعول على المركبة، حيث أنه لايمكن تجديد الرخصة دون سريان الفحص الدوري.

ضوابط ومواصفات تظليل المركبات

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أصدر المرور توضيحاً على شكل إنفوجراف فيما يتعلق بالأجزاء المسموح بتظليلها، وكذلك الممنوعة نهائيًا من وضع أي تظليل على الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة في كل الحالات.

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ضوابط تظليل المركبات

وذكر المرور عدة مواصفات ومعايير تصف ضوابط تظليل المركبات فيما يخص الأجزاء التي تم السماح بتظليلها وهي:

منع وضع أي تظليل على أي جزء من الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة بشكل نهائي وفي كل الظروف.

منع وضع أي تظليل على الزجاج الجانبي الأمامي لسائق المركبة والمرافق له إلا في الحالات المرضية الخاصة.

يتم اقتصار وضع التظليل فقط على الزجاج الجانبي للمقاعد الخلفية فقط.

فقط على الزجاج الجانبي للمقاعد الخلفية فقط. يجب أن يكون التظليل بشروط معينة حيث يتم السماح فقط بوضع تظليل شفاف يمكن من خلاله رؤية من بداخل المركبة؛ بحيث تكون شفافية التظليل لا تزيد عن المتعارف عليه في السوق المحلي من نوع “زيرو تو”.

مواصفات التظليل

أما فيما يخص مواصفات التظليل في ضوابط تظليل المركبات التي أعلنتها المرور فتتضمن التالي:

أن يكون التظليل من النوع الشفاف الذي لا يمنع الرؤية.

من النوع الشفاف الذي لا يمنع الرؤية. يجب ألا يكون التظليل من النوع العاكس للصورة أو على شكل مرآة.

من النوع العاكس للصورة أو على شكل مرآة. يجب ألا يتم وضع أي نوع من أنواع الزخارف أو النقوش أو الصور أو غيرها مما يقلل من درجة الرؤية والشفافية.

أخيرا يجب أن يكون التظليل من الأنواع المسموح بها في المملكة العربية السعودية والتي لا تسبب ضررًا بالإنسان أو البيئة وفق ما تحدده الجهات المختصة ذات العلاقة.

أما فيما يخص المركبات المسموح بتظليلها والمركبات الغير مسموح بتظليلها، فقد أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه تم السماح بالتظليل فقط لمركبات ذات مواصفات معينة، حيث يجب أن يكون لها قمرة قيادة وأبواب جانبية أو خلفية ومقاعد خلفية بجانب أنها يجب أن تكون مخصصة لنقل الأشخاص.

أما المركبات الممنوعة من التظليل فهي تشمل مركبات نقل البضائع ومركبات الأجرة العامة “الليموزين” ومركبات التأجير اليومي، بالاضافة إلى الحافلات التي تعمل بأجر داخل المدن والمركبات الرياضية ذات الباب الواحد والتي لا تتسع مقاعدها إلا للسائق ومرافقه فقط وذلك حسب الضوابط المعلنة من قبل المرور بشأن تظليل المركبات .