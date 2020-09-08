جمعية قيمنا تنظم برنامج “نفائس القيم”

نظمت جمعية قيمنا لتنمية المجتمع ومقرها في المدينة المنورة برنامج نفائس القيم تحت رعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع مؤسسة المنطقة الفريدة للفعاليات (منطقة التحدي) ودعم من مؤسسة الراجحي الإنسانية، والإشراف على البرنامج من مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية.

ويهدف البرنامج إلى إعداد 300 فتاة لتكون قائدةً في نشر القيم، وصناعة المبادرات القيميّة المجتمعية، مع نخبة من الخبيرات في التدريب القيادي والبناء القيمي، وذلك للفتيات من عمر ١٨ – ٣٠ عاما.

وسيطبق البرنامج بإذن الله على ثلاث مراحل بمعدل لقاءين في الأسبوع (عن بعد) عبر برنامج الزوم، يومي الخميس والجمعة، تتمثل في 11 أسبوعُا تدريبيًا، و50 ساعةً تدريبية، بالإضافة إلى 40 ساعة تفاعلية وجلسات التمكين الشخصي (كوتشينج)، ابتداءًا من تاريخ: 4/1/1442 إلى تاريخ: 19/3/1442.

و من أهداف البرنامج:

• استقطاب الكفاءات المهتمة بنشر ثقافة القيم وتنفيذ المبادرات القيمية.

• تزويد المشاركات بأدوات تساعد على معرفة الذات واكتشاف مواطن القوة والتأثير والقيم الشخصية.

• تطوير مهارات المشاركات في التخطيط الاستراتيجي الشخصي.

• تقديم حلول اجتماعية قيمية مبتكرة لتطوير الأفراد والمجتمعات.

• دعم الأفكار المجتمعية القيمية المتميزة والمبتكرة والمستدامة وتشجيعها.

هذا و استضافت جمعية قيمنا عبر منصة الزوم نموذجين من الشابات الرائدات في العمل التطوعي ونشر القيم في المجتمع عبر مبادرة نوعيّة:

و هما أ.إسراء أيمن سمارن و أ. سارة بالشرف.

و كان من ضمن اللقاءات ايضا، لقائين يأخذ إلى أعماق فهم الذات؛ ليكشف للمشاركات عن أنماطهن السلوكية، ونقاط قوتهن وقدراتهن وامكاناتهن من خلال مقياسDISC Extended ، و اختبار الذكاءات المتعددة، أحد أشهر المقاييس العالمية احترافية؛ حيث تمكنهن من فهم أنماط وسلوكيات الآخرين.

و الجدير بالذكر أن اللقاءات التفاعلية مستمرة في جميع برامج التواصل الاجتماعي، و يتم تقييمها من قبل الإدارة و المختصين القائمين على البرنامج.