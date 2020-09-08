تأملتُ في الأدواء والعلل وما يغشى بعض الأجهزة من الخلل .منه ما كان وراثيا في الجينات. ومنها ما طرأ من عدو البكتريا والفيروسات .فاحَتار فيها الحكماءَ والأطباء .فعقدوا العزم لمعرفة الدَاء ورفع بأسه بالدواء.وقد كان الدواءُ أنيساً للأدباء قبل الأِطباء

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وتجربة الدواء قديمة قِدَم الإنسان في غابر الأزمان واستخدم في تحضيره الأعشاب صنوان وغير صنوان .(1)((أعشاب متفرقة وأخرى مجتمعة ))

و مع التقدم في الطب الحديث والسعي المطرد الحثيث. والفهم الدقيق للأسباب والعلل الذي ضرب أروع مثل.. في الجِد والكفاح لتحقيق الأهداف و النجاح ..وبعيدا عن هذا كله أحبب أن

أُشير إلى بعض السلوكيات والمعتقدات الغالب ضررها على نفعها ..وأحبُّ أيضا أن أُشير إلى جانب روحي نفسي يخفف على المريض وذويه بعضا من المعاناة التي لا يعرفها إلا من ذاق مرارتها لكن(من أراد حلاوة العافية عليه أن يصبر على مرارة الدواء )ابن القيم رحمه الله

إنَّ استخدام الدواء وفقا لنصح الطبيب العارف والصيدلي المتمكن يؤتي بإذن الله ثمرة الشفاء ويَغلِبُ فيه جانب النفع على الضرر.. فلا يتناولُ المريضُ العلاجَ على هواه ..وإن أحس ببعض الأعراض الجانبية المحتملة تضرَّم وخلف ظهره ألقاه.. وسأكتب مقالا آخر عن المضادات الحيوية لِما لها من أهمية قصوى ..لا يتَّسعُ المقام لها الآن ..

قبل تناول الدواء قل بسم الله وتذكر أن الشَّافي هو الله جل في علاه ..لا تضجر من تناوله وأَكمل المدة المحددة له .وفق الجرعات الموصوفة وكُن دقيقاً فيها لأقصى ما تستطيع .واجعل حلاوة العافية نَصبَ عينيك .

نداءٌ من القلبِ إلى قلب كل من ابْتُلِيَ بمرضٍ مزمن سواء كان عضويا أو نفسيا .

قل الحمد لله على سيل الحسنات الجاري في صحيفتك وتذكر قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم

ما يصيب المسلم ، من نصب ولا وصب ، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم ، حتى الشوكة يشاكها ، إلا كفر الله بها من خطاياه..(أخرجه البخاري )

وقل الحمد لله على نعمة الداوء فكم من محروم منه

أو من لا يملك ثمنه… أَعلمُ أنك تَضجر وتملُّ من متابعة الدواء و لكن صبرٌ على تناول حبيبات و أقراص خير من مضاعفات تحتاج إلى ما هو أكثر بكثير من تلك الحُبيبات و الأقراص ..أَجزمُ يقيناً أنك لا تتمنى جلطةً في القلب أو في الدماغ أو فشلا في الكلية أو أعراضَ نكسةٍ نفسية لا قدَّر الله .

حياتك غالية علينا وعلى الذين حولك فكن مبتهجا تبتهج الحياة ببهجتك .

واتركك مع ابيات إيليا أبو ماضي

فابتسم تبتسم الحياة ببسمتك وتسعد الروح بنسمتك وحافظ على جسمك وصحتك ….

قال السماء كئيبة ! وتجهما قلت:

ابتسم يكفي التَّجهُم في السما !

قال: الصِّبا ولى! فقلت له:ابتسم

لن يرجع الأسف الصبا المتصرما !!

قال: الليالي جرعتني علقما قلت:

ابتسم و لئن جرعت العلقما

فاضحك فإن الشهب تضحك

والدجى متلاطم, و لذا نحب الأنجما

قال: البشاشة ليس تسعد كائنا

يأتي إلى الدنيا و يذهب مرغما

قلت ابتسم مادام بينك و الردى

شبر, فإنك بعد لن تتبسما