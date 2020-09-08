8 عناصر غذائية مفيدة لصحة قلبك.. تعرف عليها‎

بلادي – وكالات : يمكن أن يقلل الغذاء الصحي من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في الجسم، ومن المهم تناول الكمية المناسبة من الفاكهة والخضروات الغنية بالعناصر الغذائية للحفاظ على صحة قلبك.

تذكر أن قلبك سوف يشكرك لاحقًا على هذا، وهناك شائعة تربط بين صحة القلب غالبًا بالأطعمة قليلة الدسم، وهذا الاتجاه المتمثل في تناول أطعمة قليلة الدهون أو خالية من الدهون كان أحد أكبر العوامل المسببة لخطر الإصابة بأمراض القلب على مستوى العالم.

ومن المهم أن نتذكر أن صحة القلب تعتمد على توازن الدهون الصحية والكوليسترول.

وصرح طبيب القلب محسن والي، أننا يجب أن نكون على دراية بالعناصر الغذائية التي نتناولها يوميًا لمساعدتنا على فهم ما هو جيد وما هو ليس جيدا لقلبك. ويقول: ”يحتوي نظامنا الغذائي اليومي على الكثير من هذه العناصر الغذائية المفيدة للقلب، ومن خلال تناولها بانتظام، يمكننا أن نعيش حياة أطول“.

وفيما يلي بعض العناصر الغذائية والمعادن التي يمكن أن نجدها في نظامنا الغذائي اليومي، والتي يمكن أن تحافظ على سلامة القلب، وتساعد أيضًا في الدورة الدموية السليمة في الأوردة والشرايين.

فيتامين سي

يعالج فيتامين سي ارتفاع ضغط الدم المعروف بقدرته على زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

ويوجد في العديد من الفواكه والخضروات بما في ذلك البرتقال والكيوي والليمون والجوافة والجريب فروت والبروكلي والقرنبيط والفليفلة والبروكسل.

ويحتوي البرتقال والجريب فروت على كميات جيدة من مركبات الفلافونويد التي تقلل بنسبة 19٪ من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية (التي تسببها الجلطة). وتحتوي ثمار الحمضيات على نسبة عالية من فيتامين سي التي ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

فيتامين K

يمنع تكلس الأوعية الدموية وينشط البروتين، ويوجد فيتامين K في اللفت، والكرنب، والخردل الأخضر، والبقدونس، والرومان، والكرنب، والبروكلي، والقرنبيط، والملفوف، وكبد السمك، واللحوم، والبيض، والكيوي، والأفوكادو، والتوت الأسود، والرمان.

الزنك

يؤثر على قدرة القلب على التعامل مع الإجهاد التأكسدي، وتوجد الأطعمة الغنية بالزنك في اللحوم والمحار والبقوليات والبذور والمكسرات ومنتجات الألبان والبيض والحبوب الكاملة.

كيرسيتين

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الكيرسيتين هي مادة لونية نباتية من مجموعة الفلافونويد أو النباتات الموجودة في الفواكه والخضروات، له تأثيرات مضادة للأكسدة على أمراض القلب والأوعية الدموية، يحسن صحة خلايا الأوعية الدموية، وتدفق الدم يرشد الشرايين.

يوجد الكيرسيتين في البصل الأحمر والأبيض، والهليون المطبوخ، والكرز، والتفاح الأحمر، والعنب الأحمر، والبروكلي، واللفت، والخس الأحمر، والشاي الأخضر والأسود.

إن أسِتيل سِيستين

يقلل الضرر التأكسدي لأنسجة القلب، كما أنه يزيد من إنتاج أكسيد النيتريك مما يساعد الأوردة على التمدد وتحسين تدفق الدم. تم العثور على إن أسِتيل سِيستين في الدجاج والديك الرومي والزبادي والجبن والبيض والبقوليات وبذور عباد الشمس.

الكالسيوم

يلعب دورًا مهمًا في النشاط الكهربائي ووظيفة ضخ القلب، وتشتهر جزيئات الكالسيوم بدخولها إلى خلايا عضلة القلب والمساهمة في الإشارات الكهربائية التي تنسق وظائف القلب.

وبالنسبة للأطعمة الغنية بالكالسيوم المفيدة لقلبك، يجب أن تتناول الجبن والزبادي والحليب وفول الصويا والتوفو والمكسرات وخبز الحليب والأسماك.

الميلاتونين

من المعروف أنه يمنع فشل القلب، ويوجد الميلاتونين في الأسماك والبيض والتوت والجوز والأناناس والموز والبرتقال.

السيلينيوم

يمكن أن يؤدي انخفاض تركيز السيلينيوم إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك لتجنب هذا، يجب على المرء أن يتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالسيلينيوم، إنه يدافع عن جسمك من الأمراض المزمنة.

تناول بيض الدواجن والبقوليات والمكسرات وفول الصويا والمأكولات البحرية؛ لزيادة تركيز السيلينيوم في الجسم.