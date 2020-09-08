نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم بنك الراجحي الموحد للاستفسارات وتقديم الشكاوى والبلاغات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم بنك الراجحي يعد من أبرز الخدمات الإلكترونية المتاحة في المصرف، حيث يتعرض العديد من العملاء لبعض المشاكل أثناء القيام ببعض المعاملات المصرفية كسحب أو إيداع أو تحويل مبلغ مالي لذلك قام بنك الراجحي بوضع هذا الرقم لكافة العملاء ليسهل عليهم تقديم الاستفسارات والمقترحات الخاصة بالمشاكل التابعة للتعاملات المصرفية، سوف نتعرف على الرقم والخدمات المقدمة من خلاله في حيثيات هذا المقال.

بنك الراجحي

قبل التعرف على رقم بنك الراجحي الخاص بخدمة عملاء البنك سنتعرف على بنك الراجحي السعودي، يعتبر البنك من اهم البنوك المصرفية الموجودة بالمملكة العربية السعودية، حيث يحظي بدرجة كبيرة من ثقة عملائه لالتزامه بتطبيق التعاملات الإسلامية سواء في تعاملاته مع العملاء أو تمويل المشروعات، كما يعمل على توفير الخدمات التمويلية والمصرفية كالقروض الميسرة للمواطنين بالمملكة العربية السعودية وذلك من اجل مساعده المواطنين على تخطي صعوبات التي يواجهونها وتحسين مستوى المعيشة، حيث يتطلع مصرف الراجحي إلى أن يصبح أكبر المصارف الرائدة والموثوق بها بالمملكة العربية السعودية وذلك لأنة يعمل على تقديم الكثير من الحلول المالية المبتكرة وذلك بهدف تحسين جودة حياة المواطنين داخل المملكة في كل مكان

كما يسعى البنك جاهدًا لتقديم العديد من الخصائص والخدمات الإلكترونية المبتكرة المتوفرة على الموقع الرسمي لمصرف الراجحي مثل رقم بنك الراجحي الذي يمكن كافة العملاء من تقديم الشكاوى والمقترحات والاستعلام عن القروض والتمويلات التنموية حيث يتم الرد على استفسارات هؤلاء العملاء وتقديم المساعدات والمشورة لهم على مدار اليوم، كما تمكن هذه الخدمة العميل من فتح حساب الراجحي من المنزل وبدون الحاجة للذهاب إلى المصرف،كما تمكن العميل من تفعيل خدمة مباشر بنك الراجحي بخطوات بسيطة وغير معقدة.

ما هي أفضل الطرق للتواصل مع بنك الراجحي؟

يمكن لأي مواطن التواصل مع البنك بشكل مباشر من خلال رقم بنك الراجحي الموحد الذي تم تحديده، فمن خلال هذا الرقم يمكن لأي عميل التواصل مع موظفين خدمة العملاء بالبنك من أجل تقديم الشكاوى والاستفسارات، كما يمكنه الاستعلام عن الكثير من المنتجات والخدمات التي يوفرها البنك، بالإضافة إلى الإطلاع على كل ما هو جديد كما يمكنه التواصل مع البنك من خلال عدة طرق أخرى، هي كالآتي:

رقم بنك الراجحي الموحد بالسعودية

يسهل بنك الراجحي على العملاء عبر رقم بنك الراجحي القيام بجميع المعاملات البنكية والمصرفية المتنوعة عبر حساباتهم الخاصة في أي وقت ومن أي مكان دون بذل جهد عن طريق الهاتف الجوال أو من خلال الهاتف الأرضي سواء أكان العميل في داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، بالإضافة إلى أنه يمكنه القيام بهذه المعاملات حتي أثناء العُطل الرسمية، تم تحديد الأرقام حسب فئات العملاء كالآتي:

يمكن لعملاء البنك الحالين الموجودين بالبنك التواصل مع البنك من خلال الرقم التالي:

من داخل المملكة العربية السعودية:920003344(+966)، دوليا :114603333(+966).

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من داخل المملكة العربية السعودية : 8001248880، دوليا : 920005544(+966). إذا كنت أحد العملاء الجدد بالبنك فيمكن التواصل مع خدمة العملاء من خلال الرقم التالي: من داخل السعودية : 8001241222(+966). أما في حالة عمليات الاحتيال أو فقدان البطاقة أو تسجيل شكوى فيمكن لكافة العملاء التواصل مع موظفين خدمة العملاء الموجودين بالبنك عبر الرقم التالي: من داخل السعودية : 8001244455(+966). كما يمكن التواصل مع البنك عبر الرقم المجاني في حالة تقديم الشكاوى والبلاغات والاستفسارات عن الخدمات المتاحة بالبنك، الرقم المجاني هو:8001244455(+966).

ما هي أهم مميزات الحصول على رقم بنك الراجحي؟

رقم بنك الراجحي المجاني واحد من أهم وأبرز الخدمات التي تقدمها إدارة بنك الراجحي لعملاء البنك لكي يسهل عليهم القيام بالمعاملات البنكية والمصرفية المختلفة بشكل سليم من خلال الهاتف الجوال أو من خلال الهاتف الأرضي بسهولة ويسر، وتتمثل الخدمات المقدمة عبر الرقم في الآتي:

يُتيح لللعميل القيام بالمعاملات المصرفية من أي مكان سواء من داخل المملكة العربية السعودية أو من خارجها.

الخدمة متاحة يومياً لكافة العملاء على مدار 24 ساعة.

يُتيح للعميل الإطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بحسابه.

من خلاله يمكن للعميل الاستعلام عن عمليات تداول الراجحي وغيرها من الخدمات.

من خلال رقم البنك يمكن للعميل سداد فواتير المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها.

يُتيح للعميل عملية تحويل حسابة من مصرف الراجحي إلى أحد البنوك المحلية أو الخارجية.

يُمكن للعميل الاستعلام عن الخدمات التمويلية المقدمة من البنك من خلال رقم بنك الراجحي.

يتُيح للعميل الاستعلام عن قيمة أقساط التمويل وطريقة تسديد هذه الأموال.

يُمكن العميل من شراء إحدى بطاقات الاتصالات السعودية.

إمكانية الاستعلام على البطاقة الائتمانية ومعرفة قيمة الأموال المراد تسديدها.

يُمكن للعميل تنشيط وإلغاء وإعادة إصدار بطاقة الائتمان الخاصة به.

سهولة تسديد المدفوعات الحكومية أو مدفوعات السداد.

خطوات فتح حساب ساري بالراجحي السعودي

يمكن لأي مواطن سعودي فتح حساب في البنك من خلال رقم بنك الراجحي، تتمثل خطوات فتح الحساب في الآتي:

الدخول على موقع بنك الراجحي السعودي من متصفح الإنترنت.

بعد ذلك يتم النقر على أيقونة “فتح حساب” الظاهرة في أعلى يسار صفحة الموقع.

الإطلاع على الشروط والأحكام التي يجب قراءتها ثم يتم الإقرار بالموافقة عليها من قبل العميل.

بعد الانتهاء من الموافقة على الشروط سيتم الانتقال إلى صفحة أخرى يقوم العميل بملء بعض البيانات الشخصية.

ثم يتم التأكد من إدخال للبريد الإلكتروني للعميل ورقم الهاتف الذي يمكن للبنك التواصل مع العميل من خلاله.

ثم يقوم العميل بإكمال بيانات الوظيفة مثل اسم الشركة التي يعمل بها ودرجة المنصب الذي يشغله إلى جانب كتابة عنوان الشركة ورقم الهاتف الخاص بالشركة.

ثم يتم إكمال البيانات الخاصة بقيمة الدخل الذي يحصل عليه العميل المتقدم بطلب فتح الحساب.

بعد ذلك يقوم العميل باختيار أقرب فرع من فروع بنك الراجحي بالنسبة له، كما يمكن التواصل عبر رقم بنك الراجحي في حالة الاستعلام عن خدمة ما أو تقديم المقترحات.

بعد ذلك يقوم العميل بإدخال البيانات الخاصة بالضرائب والبيانات المرتبطة بالجنسيات غير السعودية إذا كان العميل غير سعودي.

بعد ذلك سيتم ظهور نافذة خاصة بالبيانات المرتبطة بأفراد العائلة وعدد الأشخاص بها يتم أكمال البيانات المطلوبة بحرص.

ثم يتم تأكيد أرقام هواتف العميل التي تم تعبئتها من قبل.

وأخيراً يضغط العميل على أيقونة “إرسال” بعد استكمال البيانات المحددة بالكامل.