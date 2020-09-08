توجيه مهم من «المرور» لرفع معدلات السلامة على الطرق

بلادي – الرياض : شددت الإدارة العامة للمرور، على أهمية ترك مسافة آمنة بين سائق المركبة وبين المركبات التي أمامه. وأكدن إدارة المرور، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ذلك يرفع معدلات السلامة على الطرق ويحد من وقوع الحوادث. وأضافت الإدارة العامة للمرور بقولها “حماية لك.. تقيد بالمسافة الآمنة عند القيادة”.

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