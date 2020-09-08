نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق تيمز | طريقة تحضير الطلاب عبر برنامج مايكروسوفت teams بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل دخول برنامج تيمز نستعرضه لقراء موقعنا للدخول على تطبيق تيمز لتحضير الطلاب حيث يقوم المعلمين بإنشاء فصول افتراضية وبث للدروس ويقوم الطالب بالدخول على المحاضرات الإفتراضية، حيث يتم تحضير الطالب عبر برنامج تيمز ويمكنك متابعة الدروس والتواصل مع المعلم بكل سهولة، من خلال عدة وسائل ومنها المايك والكتابة والكاميرا، وسوف نستعرض بالتفصيل طريقة الدخول على برنامج تيمز للفصول الإفتراضية.

دخول برنامج تيمز

في البداية يقوم الطالب بالدخول على رابط مايكروسوفت تيمز على جهاز الكمبيوتر او على تطبيق تيمز على الجوال.

كتابة البريد الإلكتروني الذي يقوم بتسجيل الدخول على منصة مدرستي من خلاله، حيث لكل طالب ايميل خاص به.

ثم الدخول على أيقونة “تسجيل الدخول”.

ادخال كلمة المرور وهى نفس كلمة مرور منصة مدرستي التعليمية.

الدخول على تسجيل الدخول.

السماح بوصول الإشعارات اليك.

السماح بتشغيل الميكروفون.

ثم الدخول على التالي.

وبالتالي يتم تسجيل الدخول على تطبيق تيمز لحضور الدروس الإفتراضية.

وهناك العديد من الخيارات المختلفة التي يوفرها تطبيق تيمز للطلاب، ويمكنكم ايضاً تفعيل الوضع الليلي لتطبيق تيمز الإلكتروني، مع امكانية اضافة اكثر من حساب لبرنامج تيمز على جهاز واحد، ومن خلال قائمة الفرق يمكنكم ادخال الفصول الإفتراضية من خلال الأكواد الذي يرسلها المعلم، ويمكنك من خلال هذا الرمز الانضمام الى الفريق حتى يتم ادخالك الى البث الذي يقوم به المعلم، حيث هناك العديد من الخيارات للتطبيق.