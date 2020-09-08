نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب اعفاء قرض الراجحي للمواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة 19 حيث يقدم بنك الراجحي خدمة جديدة يبحث عنها المقيمين السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية وهي خدمة اعفاء بنك الراجحي، فبنك الراجحي من أشهر وأفخم البنوك بالمملكة العربية السعودية ويمتاز باتفاقه من الشريعة الاسلامية وغير مخالف لها، ويمتاز أيضاً بخدماته المميزة لعملائه حيث يقدم العديد م الخدمات الهامة للمواطنين السعوديين التي لا يقدمه أي بنك أخر في المملكة كخدمة مباشر بنك الراجحي وخدمة تمويل شخصي من مصرف الراجحي دون تحويل راتب وبدون كفيل، وتقديم طلب قرض بنك الراجحي وتتناسب امكانية طلب القرض مع ظروف المقترض، حيث يقدم العديد من القروض المتنوعة التي تتناسب جميع المستويات الاجتماعية للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية.

يقدم بنك الراجحي أيضاً العديد من التمويلات الشخصية للمقيمين والمتقاعدين بالمملكة العربية السعودية، ويقدم الآن خدمة جديدة وهي خدمة اعفاء بنك الراجحي، وغيرها من القروض الاخري التي تساعد وتُفيد المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية في عمل مشاريع صغيرة لتساعدهم في المعيشة وكسب الرزق في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد في ظل انتشار فيرس كورونا ” كوفيد 19 ” الذي أثر علي جميع بلاد العالم تأثيراً سلبياً من حيث المستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي الشخصي والدولي.

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اعفاء مصرف الراجحي

أعلن بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية عن اعفاء جميع عملاء بنك الراجحي من دفع رسوم بطاقات الصرافة، وذلك في جميع الفروع المتواجدة في كافة أنحاء المملكة السعودية، ويتضمن هذا الاعفاء إصدار والتجديد وبدل فاقد وأيضاً بدل تالف.

شدد بنك الراجحي علي عدم السماح بتنفيذ عمليات الخصم اليدوية لأي من رسوم بطاقات الصراف الآلي علي حساب عمل بنك الراجحي.

طلب اعفاء قرض الراجحي

لطلب اعفاء قرض الراجحي هناك مجموعة خطوات لابد من القيام بها بشكل صحيح لضمان قبول الطلب، وتتم كالاتي:

تسجيل الدخول علي الموقع الرسمي لبنك الراجحي

تقديم صورة الهوية للمواطن السعودي الراغب في الحصول علي اعفاء بنك الراجحي، أو صورة الإقامة للمقيم في أراضي المملكة العربية السعودية.

تقديم خطاب من جهة العمل الخاصة بالمتقدم للحصول علي الاعفاء، تشمل المسمى الوظيفي والراتب الشهري.

شروط قروض مصرف الراجحي