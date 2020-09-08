أخبار السعودية

الإنتهاء من الأعمال التجميلية الداخلية لمبنى مركز الإيواء بالشرقية

0 نشر
رباب عبدالمحسن 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

 

دوت الخليج – الدمام

تنفيذا لتوجيهات سعادة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية أ.عبدالرحمن بن فهد المقبل والتي تضمنت رفع جودة الخدمات المقدمة للمستضافات بالمركز من رعاه الدول الشقيقة والصديقة فقد تم الإنتهاء من الأعمال التجميلية الداخلية لمبنى مركز الإيواء بالمنطقة الشرقية وذلك من أجل توفير كل سبل الراحة لهم وقد وجه مدير عام فرع الوزارة شكره وتقديره لجميع منسوبي المركز على جهودهم الكبيرة التي يبذلونها لتقديم الخدمات اللازمة متمنيا لهم التوفيق والنجاح .

 

Advertisements

بدوره وجه مدير مركز الإيواء أ.عبدالرحمن الحمادي شكره وتقديره لسعادة المدير العام على دعمه الدائم ووقفته مع الجميع وكذلك شكره لفريق العمل على جهودهم التي يبذلونها لتأدية عملهم وواجبهم على اكمل وجه.

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الإنتهاء من الأعمال التجميلية الداخلية لمبنى مركز الإيواء بالشرقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا