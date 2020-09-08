الإنتهاء من الأعمال التجميلية الداخلية لمبنى مركز الإيواء بالشرقية

دوت الخليج – الدمام

تنفيذا لتوجيهات سعادة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية أ.عبدالرحمن بن فهد المقبل والتي تضمنت رفع جودة الخدمات المقدمة للمستضافات بالمركز من رعاه الدول الشقيقة والصديقة فقد تم الإنتهاء من الأعمال التجميلية الداخلية لمبنى مركز الإيواء بالمنطقة الشرقية وذلك من أجل توفير كل سبل الراحة لهم وقد وجه مدير عام فرع الوزارة شكره وتقديره لجميع منسوبي المركز على جهودهم الكبيرة التي يبذلونها لتقديم الخدمات اللازمة متمنيا لهم التوفيق والنجاح .

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بدوره وجه مدير مركز الإيواء أ.عبدالرحمن الحمادي شكره وتقديره لسعادة المدير العام على دعمه الدائم ووقفته مع الجميع وكذلك شكره لفريق العمل على جهودهم التي يبذلونها لتأدية عملهم وواجبهم على اكمل وجه.