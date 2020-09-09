رابط استعلام أسماء الدفعة 34 من حساب المواطن برقم الهوية

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عمر شويل - جدة ساعات قليلة تفصلنا عن إصدار الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن، حيث ينتظر الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية الدعم النقدي المقدم من برنامج حساب المواطن، والذي يهدف لمساعدة محدودي الدخل ممن تأثروا بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها المملكة العربية السعودية وفق رؤية 2030 التي تتخذها المملكة للنهوض بالأوضاع الاقتصادية في البلاد، وسيكون الجميع في انتظار إعلان أسماء الدفعة 34 من حساب المواطن، ومن خلال المقال نقدم لكم رابط موقع حساب المواطن لاستعلام أسماء مستفيدي حساب المواطن الدفعة 34، والتي تشمل عدد كبير من المواطنين داخل المملكة.

حساب المواطن الدفعة 34

يقوم برنامج حساب المواطن بإصدار الدفعات الجديدة من الدعم المقدم لمحدودي الدخل من المواطنين السعودين يوم 10 من كل شهر ميلادي، وذلك لكافة المستحقين الذين سبق وأن سجلوا بياناتهم من خلال البرنامج خلال الفترة السابقة، ويذكر أن أكثر من 1.8 مليار ريال قد تم صرفهم خلال الدفعة السابقة من البرنامج لعدد كبير من المواطنين، وقد تم تحديد يوم 10 من كل شهر لصرف دفعات البرنامج في حال لما يصادف ذلك اليوم عطله رسمية، فيتم تقديم أو تأخير موعد الصرف ليوم واحد.

رابط استعلام أسماء مستفيدي الدفعة 34 من حساب المواطن

يعد موقع حساب المواطن هو الجهة الوحيدة للتعرف على أسماء الدفعة 34 من حساب المواطن، حيث تم تخصيص الموقع لكافة الأمور المتعلقة بالدعم النقدي المقدم سواء تسجيل البيانات الخاصة للحصول على الدعم، أو التعرف على قيمة دعم الفرد من حساب المواطن عن طريق حاسبة الدعم التقديرية، وكذلك التعرف على نتائج الأهلية والاستحقاق، ومن خلال الرابط التالي يمكن لجميع متابعينا التعرف على كل هذه الأمور رابط موقع حساب المواطن لاستعلام أسماء الدفعة 34

كما يتوقع الجميع أن يشهد موقع حساب المواطن الكثير من الإقبال من المواطنين قبل ساعات قليلة من إعلان الدفعة الجديدة لمستحقيها.