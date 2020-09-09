نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلفة فورية تمويل شخصى بدون ضمانات وبشروط بسيطة للغاية من منصة سلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة سلفة تُقدم خدمة التمويل الشخصي بواسطة تقديم طلب الحصول على تمويل شخصي للعميل السعودي والحصول على الموافقة الفورية في أي وقت وأى مكان واي مدينة داخل المملكة العربية السُّعُودية.

دون الحاجة إلي زيارة العميل، وذلك عن طريق استخدام الإنترنت بتقنية سريعة موفرة للوقت والجهد، من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وبنك سلفة، وذلك بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

مميزات منصة سلفة

التوافق مع احكام الشريعة الإسلامية.

فترات السداد سهلة وميسرة لأي عميل سعودي.

لا حاجة إلي تحويل الراتب أو الحاجه إلي ضمانات.

يمكن للعميل تجديد التمويل الشخصي بعد سداد ما لا يقل عن نصف المبلغ للتمويل السابق.

بعد سداد ما لا يقل عن نصف المبلغ للتمويل السابق. يمكن للعميل استخدام القرض الشخصي لسداد الديون وشراء سيارة، أو أي شيء يخص العميل

تحقيق الاستقرار المالي والمعنوي.

وتُعد منصة سلفة أول منصة تُقدم التمويل الشخصي للعميل وفقًا للمبادئ الإسلامية من مؤسسة النقد العربي السعودي، وتقوم على استخدام أدوات لمساعدة العملاء السعوديين لتحقيق الاستقلال المالي عن طريق التمويل الشخصي،

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شروط الحصول على التمويل الشخصي

ألّا يقل عمر العميل عن 18 عاما.

أن يكون العميل سعودي الجنسية.

ألّا تقل فترة عمل العميل عن ستة أشهر عند تقديم الطلب.

أن لا يكون للعميل أي قضايا مالية مسجله لدى الشركة السعودية “سمة”

أن يكون الحد الأدنى للراتب 3.000 ريال سعودي.

التمويل دون أي ضمانات او تحويل راتب.

التمويل الشخصي يمنح العميل مدّة زمنية معينة على حسب المبلغ، ويتم التقسيط بالنظام الشهري دوزن أي زيادة شهرية أو نقضان، وفرصة الحصول على مبلغ مالي من تتراوح مآبين ألف ريال سعودي، وخمسية ألاف ريال سعودي بأقساط شهرية ميسرة دون الحاجة إلي تحويل راتب شهري ودون الحاجه إلي ضمانات شخصية للعميل مع هامش ربح تنافسي.

أما عن هامش الربح يتم احتسابه على أساس عدة عوامل منها تاريخ تقديم الطلب، والسجل الائتماني للعميل، وأيضا نسبة الأمان الوظيفي للعميل.

رابط الحصول على التمويل الشخصي

بنك سلفة يمنح العميل حق الحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة خلال الدخول والتسجيل إلي منصة سلفة وملاء البيانات الشخصية وتحديد مدّة السداد وتحديد مبلغ التمويل وكتابة البيانات البنكية لدى العميل، وإرفاق المستندات الوظيفية وصورة من بطافة الهُوِيَّة الوطنية السُّعُودية، وفي دقائق بعد الانتهاء من استكمال البينات والشروط المذكورة يتم تحويل مبلغ السلفة إلي الحساب البنكي للعميل.