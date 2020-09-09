نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية معرفة فاتورة الكهرباء السعودية بجميع المحافظات إلكترونيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات كيفية معرفة فاتورة الكهرباء السعودية بجميع المحافظات أصبحت محل بحث كبير من قبل المواطنين والمقيمين بالمملكة وذلك لكي يستطيع آي مشترك معرفة القيمة الشهرية لجميع الفواتير الكهربائية بدون الحاجة للتوجه إلى مقر الشركة للاستعلام برقم العداد أو رقم الاشتراك الخاص بكل عميل لكي يستطيع سداد استهلاكه الشهرى عن طريق قنوات الدفع المختلفة التي تتيحها الشركة لجميع عملاؤها بالسعودية.

يمكن من خلال رقم مركز خدمة المشتركين علي الرقم التالي (920001100) الذي وفرته الشركة الاستعلام عن فواتير الكهرباء عن طريق رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمواطن السعودي أو رقم الإقامة الخاصة بالشخص المغترب وذلك من اجل تقديم شكوى على ارتفاع فاتورة الكهرباء أو التعاقد على عداد كهرباء جديد أو غيرها من الخدمات الالكترونية الأخري المتاحة بالشركة السعودية للكهرباء، سوف نطرح علي سيادتكم متابعي موقع ثقفني الإخباري خطوات كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية بشكل مبسط فرجاءً تابعوا معانا.

كيفية معرفة فاتورة الكهرباء السعودية بجميع المحافظات

نرفق لكم متابعينا الأعزاء رابط خدمة ” حاسبتي ” والتي من خلالها يمكن لأي شخص داخل حدود الدولة سواء كان سعودي أو غير سعودي الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم الاشتراك أو رقم العداد لمتابعة الاستهلاك الشهري وقيمة الفاتورة بعملة الوطنية عن طريق اتباع الخطوات الموضحة لكم أدناه.

من خلال البحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية. يمكن الاستفسار رقم الحساب أو رقم العداد بشكل إلكتروني. الدخول علي الخدمات الالكترونية من ثم خدمة ” حاسبتي ” بعدها نقوم بالولوج علي رابط الخدمة. عبر رابط خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء. الضغط على عرض فاتورة. وذلك من اجل الاستفسار عن كل ما يستفسرون عنه حول قيمة الفاتورة الخاصة بك.

عقب الاستعلام عبر الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية يمكن سداد القيمة المستحقة قبل موعد فصل الخدمة في حالة عدم السداد، حيث يلزم عليك كمواطن سعودي أو مغترب الالتزام بدفع الفواتير الكهربائية في موعدها حيث حددت الشركة موعد شهري وهو في اليوم الثامن والعشرون من كل شهر ميلادي يمكن لآي مشترك سداد فاتورة الكهرباء.