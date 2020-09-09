نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب قيمة دعم الدفعة 34 شهر سبتمبر بواسطة الحاسبة التقديرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتبقى أقل من 24 ساعة على موعد صرف دعم الدفعة 34 شهر سبتمبر لهذا العام 2020، حيث يتم الإيداع في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين من البرنامج، علماً بأن البرنامج استقبل العديد من الاستفسارات بعد إيداع دعم الدفعة الأخيرة للمستفيدين، حيث جاء أحد الاستفسار يتعلق بصرف الدعم للفرد المستقل بناء على مجموع دخل الفرد ولكي يتم معرفة قيمة الاستحقاق يتم استخدام أيقونة الحاسبة التقديرية، ويتم استخدامها من خلال الدخول على الموقع الرسمي برنامج حساب المواطن، ومن خلال موقعنا نعرض خطوات حساب قيمة دعم الدفعة 34 شهر سبتمبر.

شروط الأهلية للحصول على دعم الدفعة 34:

أن يكون الشخص المستفيد سعودي الجنسية أن يكون الشخص المستفيد مقيم في المملكة العربية السعودية أن يكون من الفئات المستحقة. أن يكون من حاملي بطاقات التنقل

تفاصيل الدفعة 33 شهر أغسطس حساب المواطن:

ومن خلال هذا المقال نعرض لكل متابعي موقعنا ثقفني تفاصيل الدفعة 33 شهر أغسطس، حيث أعلنت الصفحة الرسمية لها عبر موقع “تويتر” تفاصيل دعم الدفعة الأخيرة حيث أوضحت أن إجمالي تعويضات الدفعات السابقة حوالي 16.5 مليون ريال سعودي، ومن الجدير بالذكر أن عدد المستفيدين من البرنامج حتى الآن وصل إلى 10.7 مليون تابع ومستفيد، بالإضافة إلى أن إجمالي مبالغ الدعم منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة 33 شهر أغسطس الماضي حوالي 78.6 مليون ريال سعودي، ووصل مبلغ الأثر الرجعي إجمالي الدفعات 33 حتى شهر أغسطس 537 مليون ريال سعودي.

متوسط دعم الأسرة الواحدة :

نذكر من خلال هذا المقال متوسط دعم الأسرة الواحدة أنه على لسان المتحدث الرسمي للبرنامج أن وصل نسبة الحاصلين على الدعم في الدفعة إلى نسبة 78%، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 977 ريال سعودي، حيث بلغ عدد أرباب الأسر حوالي 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 95% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 121 ألف مستفيد مشكلين 5% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين، وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92%، أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهم 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 32% وشكل الذكور المستقلين 68%، وقد أوضح أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

حساب قيمة الدعم الدفعة 34 شهر سبتمبر:

يتم حساب قيمة دعم الدفعة 34 من خلال الحاسبة التقديرية ويتم ذلك من خلال خطوات الاستخدام التي نعرضها لكل متابعينا عبر هذا المقال: