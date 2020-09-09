نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة دعم حساب المواطن قبل الإيداع والتعرف علي قيمة الدعم الشهري في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب دعم حساب المواطن قبل الإيداع هي أحد الاستعلامات الهامة التي يقوم بها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يوفر حساب المواطن حاسبة تقديرية خاصة به لجميع المستفيدين يستطيع من خلالها حساب قيمة الدعم الذي يتم دفعه لكل مستفيد علي حده، وتختلف قيمة دعم حساب المواطن من فرد لأخر ويأتي هذا الاختلاف بسبب اختلاف عدد أفراد الأسرة ووفق الراتب الشهري الذي يحصل عليه رب الأسرة، وعلي حسب أعمار أفراد الأسرة المنضمين لبرنامج دعم حساب المواطن، وقد وفر حساب المواطن الحاسبة التقديرية التي تسهل علي جميع المستفيدين حساب قيمة الدعم قبل إيداعه في الحساب الشخصي لكل فرد والذي يتم صرفه شهرياً يوم 10 ميلادياً من كل شهر.

ضوابط صرف دعم حساب المواطن للمستفيدين

حساب المواطن حدد بعض الضوابط الجديدة التي من خلالها يسمح ويوافق علي صرف الدعم النقدي للمستفيدين الذين قاموا بالتسجيل من قبل بموقع حساب المواطن، ومن هذه الضوابط التي تخص الفرد المستقل، فقد تم إيقاف التسجيل في برنامج حساب المواطن للمستفيدين الجدد مع وضع حد أعلي لاستحقاق قيمة الدعم، كما تم إلزام الأفراد المستقلين الذين تخطوا سن 18 عام بتقديم ما يثبت استقلاليتهم من حيث السكن الخاص بهم سواء من خلال عقد إيجار أو الصك الخاص الذي يثبت ملكية السكن.

شروط أهلية المستفيدين لصرف دعم حساب المواطن

أن يكون المستفيد الذي قام بالتسجيل سعودي الجنسية فقط دون جنسيات أخري.

السماح لحاملي بطاقات التنقل بالتسجيل في دعم حساب المواطن.

ألا يغادر المستفيد فترة تصل الي 90 يوم عن المملكة من إجمالي 12 شهر.

عدم ذهاب المستفيد الي أحد دور الإيواء أو السجون الحكومية داخل المملكة العربية السعودية.

حاسبة دعم حساب المواطن قبل الإيداع والتعرف علي قيمة الدعم الشهري

وفر برنامج حساب المواطن لجميع المستفيدين إمكانية حساب قيمة الدعم النقدي الذي يحصل علي كل مستفيد قبل الإيداع أو بعده للتعرف علي تفاصيل الدفع النقدي، ويتم حساب قيمة الدعم من خلال الدخول علي حاسبة الدعم التقديرية من خلال الدخول علي موقع حساب المواطن الإلكتروني.