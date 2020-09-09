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عمر شويل - جدة يبحث كثير من الطلاب والمعلمين عن كيفية إنشاء حساب مايكروسوفت للاشتراك في منصة مدرستي، المنصة التعليمية التي وفرتها المملكة من أجل ممارسة العملية التعليمية هذا العام من خلالها، من خلال منصة مدرستي يستطيع الطلاب حضور الدروس بشكل متزامن وغير متزامن وحل الواجبات المنزلية وأداء التكاليف المدرسية والأنشطة أثناء الحصص مع المعلمين وأيضًا يقوم المعلم برصد الغياب ومتابعة سير حضور الطلاب وكتابة ملاحظاته حول إنجازاتهم، ولتمكين الدخول للمنصة عبر حساب مايكروسوفت لابد من إنشاء حساب بالطريقة التالية:

إنشاء حساب مايكروسوفت للاشتراك في منصة مدرستي

في البداية قم بالتوجه إلى موقع مايكروسوفت واختيار عمل أكونت جديد من هنا.

أمامك خيارين : الخيار الأول إنشاء حساب ببريدك الإلكتروني والخيار الثاني برقم جوالك

ليكن الخيار الأول اختر عمل حساب ببريدك الإلكتروني ثم أنقر علي أيقون التالي

ثم ابدأ بكتابة كلمة المرور ولابد أن تحتوي على حروف إنجليزية كابتل وإسمول وأرقام وانقر على التالي

اكتب بياناتك الاسم الأول واسم العائلة ثم التالي

ادخل تاريخ ميلادك وحدد الدولة المملكة العربية السعودية والنقر على التالي

ثم اذهب لبريدك الإلكتروني وانسخ الكود وضعه في مكان التفعيل وانقر على التالي

من ثم أدخل الرمز المرئي وانقر التالي

اختر الإبقاء على تسجيل الدخول

تظهر أمامك معلومات الحساب التي تستخدمها في منصة مدرستي .

كيفية تسجيل دخول منصة مدرستي بحساب مايكروسوفت

بعد حصولك على معلومات حسابك بالخطوة السالفة

قم بالولوج إلى منصة مدرستي من خانة تسجيل الدخول انقر عليها

ثم اختر الدخول بحساب مايكروسوفت أوفيس للمعلمين أو الطلاب

وقم بتسجيل دخولك بمنتهى البساطة.

كما يمكن تسجيل الدخول بحساب نظام نور .

تُعد منصة مدرستي بمثابة بيئة تعليمية شاملة بعد تسجيل دخول الطلاب عليها يبدأ الطالب في أداء النشيد الوطني وتحية العمل وأداء التمارين الخفيفة ثم مطالعة الجدول الدراسي والذهاب إلى الجدول الدراسي اختيار الدروس والنقر على الدرس بذلك يتم تسجيل حضور الطالب، يمكنه بعد ذلك حضور الدرس إما متزامن أو غير متزامن في حال عدم حضور المعلم، يذهب الطالب لبرنامج مايكروسوفت تيمز لدخول للغرفة التعليمية ومتابعة دروسه بشكل افتراضي.