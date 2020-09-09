تحذير هام من جميع البنوك السعودية لكل العملاء من خطورة الرسائل المضلة..تعرف على التفاصيل

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عمر شويل - جدة تحذير هام من جميع البنوك السعودية لكل العملاء من خطورة الرسائل المضلة، التي يستغلها المضللين مستغلين انشغال الحكومة السعودية فى مواجهة إنتشار فيروس كورونا، فى محاولة الاحتيال على عملائها والنصب عليهم، وذلك فى ظل البيانات التوضيحية التى تعلنها البنوك عن عملائها عبر الموقع الإلكتروني، حيث يقوم تلك النصابين من عملاء البنك من الإفصاح عن بعض المعلومات والبيانات الشخصية والمالية عن طريق ارسال رسائل نصية غامضة من أجل القيام بعملية النصب والاحتيال.

تحذير هام من البنوك السعودية

اعلنت البنوك السعودية اليوم عن وجود رسائل نصية وهمية ظهرت خلال الفترة الأخيرة بغرض الاحتيال والنصب وكان من أهم طرق النصب هى قيام بعض المشبوهين فى إرسال رسائل نصية عبر الهواتف المحمولة تطلب من العملاء إرسال بعض التفاصيل عن المعلومات الشخصية والمعلومات المالية الخاصة بهم، والأمر الذى تزايد فى الأشهر القليلة الماضية أي منذ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد

لذا طالبت جميع البنوك السعودية من كل المواطنين والمقيمين عملاء البنوك عدم الرد على اي رسائل نصية تطلب منهم أى معلومات عن حسابهم المالى فى البنوك أو أى معلومات شخصية، حيث أوضحت أنها إكتشفت تلك الرسائل فى الساعات القليلة الماضية والتى تلاحظ فى هذه الرسائل أنها مليئة بالاخطاء الإنشائية والاملائية والنحوية، محذراً الرد على تلك الرسائل إطلاقاً وتجاهلها تماماً، حتى لايتم النصب عليهم من هؤلاء المحتالين.

احدث طرق النصب والاحتيال

حذرت هيئة الإعلام والتوعية المصرفية جميع المواطنين والمقيمين في أرجاء المملكة العربية بأخذ الحيطة والحذر من العصابات الإلكترونية التي تقوم بسرقة المعلومات والبيانات الشخصية، من خلال البرامج والتطبيقات الإلكترونية الجديدة، وتتم تلك العملية عن طريق تحميل بعد العملاء تطبيقات شبيه بالتطبيقات الخاصة بالبنوك السعودية، لذا شددت هيئة الإعلام والتوعية المصرفية بضرورة الإلتزام بالتعليمات والإرشادات الخاصة بالبنوك السعودية.

مؤسسة النقد العربي السعودي تحذير المواطنين

حذرت مؤسسة النقد العربي المواطنين والمقيمين في أرجاء المملكة العربية السعودية من وجود عمليات نصب واحتيال تقوم بها مجموعة كبيرة من المحتالين مستغلين قلة الوعي عند بعض عملاء البنوك وانشغال المملكة بالظروف الراهنة التى تمر بها البلاد نتيجة إنتشار فيروس كورونا، كما أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي على كثرة الطرق التى يقوم بها المحتالين بالنصب على المواطنين والمقيمين فى الفترة الأخيرة لذلك شددت بتوخي الحظر من عصابات البنوك.

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تحذير هام من البنوك السعودية بشأن الوظائف الجديدة

أوضحت لجنة التوعية والإعلام بالبنوك السعودية عدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن الوظائف موضحا أن هذا الاعلان الغرض منه هو سرقة البيانات والمعلومات الشخصية، لذلك شددت البنوك السعودية العملاء بعدم الإفصاح عن المعلومات والبيانات البنكية من أجل حماية حسابك.

مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

على جانب آخر أعلنت البنوك السعودية اليوم عن مبادرة جديدة من أجل تمويل المشاريع قصيرة الأجل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من أجل مساعدة المواطنيين السعوديين والمستثمرين فى إنشاء المشاريع ولاسيما فى هذه الفترة العصيبة التي تمر بها المملكة العربية السعودية، وحرصاً منها فى الوقوف بجانب المواطنين السعوديين فى تحقيق أهدافهم، بالإضافة إلى تسهيل عملية السداد بفوائد قليلة وفترات سداد طويلة الأجل.

مميزات برنامج التمويل المضمون

كما أوضح برنامج التمويل المضمون التابع لمؤسسة النقد العربي أهم المميزات في برنامج التمويل المضمون ألا وهى الآتي:

عدم تحمل العميل أي رسوم للضمان حيث تقوم مؤسسة النقد العربي جميع الرسوم بدلاً من العميل.

عدم تقديم أي ضمانات عينية ولا رسوم إدارية من قبل العميل.

السماح للعميل بالسداد بعد 6 أشهر من تاريخ استلام منح التمويل.

لا يتحمل العميل أكثر من 4% فؤائد من قيمة التمويل سنوياً.

أنواع التسهيلات المقدمة من مؤسسة النقد العربي