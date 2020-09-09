نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مايكروسوفت تيمز ورابط التحميل للدروس الافتراضية ومشاهدة شروحات قناة عين ومنصة مدرستي بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل مايكروسوفت تيمز وقناة عين ومنصة مدرستي للتعليم عن بُعد: بعد أن أطلقت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية نظام التعليم عن بُعد في هذا العام الجديد، أتاحت لجميع الطلبة التسجيل على منصة مدرستي لمشاهدة الدروس والجدول المدرسي، ليتم التفاعل مع جميع المعلمين والمعلمات من خلال المنصة والمناقشة، وبينت الوزارة خطوات التسجيل على المنصة، كما تم إطلاق تطبيق مايكروسوفت تيمز لمشاهدة الدروس الافتراضية، وذلك من خلال تطبيق تيمز، وسنتكلم عن كيفية تحميله لجميع الأجهزة، مع وضع الروابط الخاصة بالتحميل، كما أنه تم بث الدروس وشروحها على قناة عين التعليمية الفضائية، وسنذكر أيضاً تردد قناة عين على قمر عرب سات ونايل سات.

روابط تحميل برنامج مايكروسوفت تيمز وطريقة التحميل

يعتبر برنامج تيمز مهم جداً في التعليم عن بُعد بالمملكة السعودية، حيث أنه عملية تكميلية لمنصة مدرستي هو وقناة عين الفضائية، وهذا البرنامج هو أحد برامج الدردشة التي تستخدم في أغلب المنصات التعليمية، ولكن بعد أن تطور التعليم بالسعودية، وتم إضافة منصة مدرستي بجميع تطوراتها وأسسها التي وضعتها الوزارة، فسيتم العمل على تطبيق برنامج مايكروسوف تيمز من خلال أسس وتطورات حديثة وضعتها وزارة التعليم السعودية، وروابط تحميل البرنامج هي:

أولاً يمكنك القيام بتنزيل برنامج مايكروسوف تيمز للكمبيوتر واللاب توب من خلال رابط تحميل مايكروسوفت تيمز لجهاز الكمبيوتر، والضغط على تنزيل الآن، ويمكن تسجيل الدخول من خلاله ببيناتك التي تم تسجيلها من خلال موقع توكلنا ومنصة مدرسي بنفس اسم المستخدم وكلمة المرور.

رابعاً: يمكنك الدخول مباشرة على موقع مايكروسوفت تيمز، والتسجيل عليه من خلال موقع مايكروسوفت تيمز، والضغط على تسجيل الدخول.

منصة مدرستي والدخول عليها

يقوم الطالب بالدخول على الموقع الرسمي لمنصة مدرستي.

وبعد القيام بهذه الخطوة، عليك بالضغط على تسجيل الدخول، إذا كنت مسجلاً من قبل من خلال موقع توكلنا ومنصة مدرستي، ومنصة أبشر بالجوال.

وإذا لم تكن مسجل من قبل، ستضغط على تسجيل جديد، وتقوم بعمل خطوات التسجيل كما تم شرحها من خلال رابط شرح تسجيل جديد لمنصة مدرستي بالصور.

بعد التسجيل والإنتهاء منه، ستقوم بالدخول على موقع منصة مدرستي وتضغط تسجيل الدخول، باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

وتقوم بالتفاعل مع منصة مدرستي والمعلمين والجداول، ويمكن الانتقال إلى مايكروسوفت تيمز فتح التسجيل بنفسك بيانات منصة مدرستي.

قناة عين الفضائية الخاصة بشرح دروس منصة مدرستي وكيفية إضافة ترددها

قناة عين هي قناة تعليمية، لها أكثر من قناة متفرعة بحوالي 20 قناة، على قمري عرب سات ونايل سات، وقناة عين قناة تعليمية تكميلية لما أقرته وزارة التعليم السعودية بعد نظام منصة مدرستي، وبرنامج مايكروسوف تيمز للدروس الافتراضية، حيث يمكن لجميع الطلاب مشاهدة الدروس بكل بساطة بدون وجود انترنت من خلال شاشة التلفاز على بث قناة عين الفضائية.

تردد قناة عين التعليمية على قمر النايل سات لطلاب السعودية

تردد القناة هو 11564.

كود 27500.

استقطاب أفقي.

كيفية تنزيل التردد هو من خلال الطريقة المعتادة من القائمة بالرسيفر وإضافة قناة وكتابة التردد والاستقطاب واختيار نوع القمر، وعمل بحث للجميع.

تردد قناة عين التعليمية على عرب سات

تردد القناة هو 12437.

استقطاب رأسي.

كود 27500.

جدول دروس قناة عين الفضائية التعليمية لشرح الدروس لطلاب المملكة العربية السعودية

سنعرض لكم جدول موعد شرح الدروس لجميع المراحل التعليمية من خلال قناة عين الفضائية، والجداول مرتبة حسب الأسبوع والمرحلة:

جدول شرح دروس المرحلة الإبتدائية بجميع صفوفها على قناة عين التعليمية:

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جدول دروس المرحلة المتوسطة على قناة عين التعليمية: