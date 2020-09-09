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عمر شويل - جدة اعداد مستخدمي منصة مدرستي وقنوات عين للعام الدراسي 1442ه‍، فى الأسبوع الأول للعام الدراسي الجديد 1442ه‍، الذي تجاوز 3 مليون شخص الأمر الذي يعكس التفاعل والمشاركة الفعالة بين المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، واوضحت الاحصائيات التي تم حصرها اليوم أن إجمالي الطلاب والطالبات الذين استخدموا منصة مدرستي في أول ثلاث أيام تخطى 12 مليون طالب وطالبة، أي فيما يعادل 4 مليون عن كل يوم دراسي تقريباً.

وزارة التعليم ترصد أعداد مستخدمي منصة مدرستي للعام 1442ه‍

بلغ إجمالي إعداد المعلمات والمعلمين الذين دخلوا على منصة مدرستي فى أول أسبوع دراسة للعام الدراسي الجديد 1442ه‍ وصل إلى 371 ألف، فيما بلغ اعداد المعلمات والمعلمين فى اليوم الأول 400 ألف واليوم الثاني 410 ألف واليوم الثالث 410 ألف، أي وصل إجمالى دخول المعلمين والمعلمات فى أول ثلاث أيام إلى 1.2 مليون.

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نسبة مشاهدة قنوات عين فى الأسبوع الأول

فيما وصل أعداد قادة المدارس فى الأسبوع الأول الذين دخلوا على منصة مدرستي 20 ألف، كما حققت قناة عين نسبة مشاهدة عالية جداً على قناة اليوتيوب وصلت إلي مائة مليون مشاهدة بغض النظر عن مشاهدة قنوات عين على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، الأمر المبشر بنجاح اول أسبوع دراسة للعام الدراسي الجديد 1442ه‍.

إجمالي الدخول على منصة مدرستي

إجمالى الدخول على منصة مدرستي من الزوار بدأ من 25 مليون فى الأسبوع الأول، ثم تزايد أعداد الزوار يوم الأحد إلى 28 مليون فرد، ثم وصل يوم الإثنين إلي 36 مليون، ثم ارتفع إلى 41 مليون على مدار الساعة.

على جانب آخر شددت وزارة التعليم على الطلبة والطالبات بضرورة توخي الحذر من سرقة البيانات الشخصية عبر منصة مدرستي، ونوهت على طريقة حماية حسابك من الاختراق وعدم إفشاء كلمة المرور الخاصة بك إلى أحد مهما كانت الظروف، واكدت علي الطريقة الصحيحة الخاصة بتفعيل الحساب، حيث انتشرت فى الساعات الأخيرة مجموعة من العصابات الإلكترونية تقوم بإرسال رسائل تطلب من الطلاب والطالبات خدمة تفعيل الحساب.