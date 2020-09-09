نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وظائف وزارة الشؤون الإسلامية الجديدة وطريقة التقديم 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت منصة التوظيف عن شروط وظائف وزارة الشؤون الإسلامية الشاغرة الجديدة عام 1442، وأعلنت أيضًا عن آلية التقديم في هذه الوظائف إلكترونيًا؛ ولا سيما أن هذه الوزارة هي المعنية بالإشراف على جميع الوظائف المتعلقة بالشأن الإسلامي ومنها وظيفة إمام وخطيب المسجد إلى جانب التعيين في الوظائف الإدارية ووظائف المراقبة والحراسة للمساجد أيضًا، وقد تم عرض قائمة تضم الوظائف المتوفرة في الوزارة الآن.

وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1442

تم الإعلان عن توفر بعض المهن والوظائف على الموقع الرسمي منصة توظيف وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة، وهي:

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وظيفة إمام مسجد.

وظيفة المؤذن.

وظيفة مراقبي المساجد.

وظيفة حراس المساجد.

شروط وظائف وزارة الشؤون الإسلامية الجديدة 1442

من أهم شروط وظائف وزارة الشؤون الإسلامية ، ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون قد أكمل الثمانية عشر 18 عام.

حفظ 3 أجزاء على الأقل من القرآن الكريم (في حالة المؤذن وإمام المسجد).

الحصول على الشهادة الثانوية على الأقل.

اجتياز الاختبارات التي تقيمها الوزارة.

اجتياز المقابلة الشخصية.

اجتياز الكشف الطبي.

وجود المؤهل البدني للقيام بالوظيفة وخصوصًا وظيفة الحارس والمراقب للمسجد.

خلو صحيفة الحالة الجنائية من أي جرائم سرقة أو شرف وأمانة.

أن لا يكون قد فُصل من أي وظيفة حكومية مُسبقًا.

أن لا يكون قد تقاعد عن العمل وينطبق ذلك على القطاعين العام والخاص.

خطوات التقديم في وظائف الشؤون الإسلامية 1442

عند الرغبة في التقديم في أي من وظائف الشؤون الإسلامية 1442 هـ؛ يتم اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الصفحة الرئيسية لـِ منصة التوظيف – الشؤون الإسلامية

وهنا سوف يجد المستخدم قائمة تضم جميع الوظائف المتاحة، ومن هذه القائمة يتم الضغط على (اضغط للتقديم) الموجودة أسفل كل وظيفة.

وهنا سوف يتم عرض جميع الشروط الخاصة بالوظيفة التي تم اختيارها، وفي نهاية الصفحة سوف تظهر أيقونة (التقدم للوظيفة).

عند الضغط على التقدم للوظيفة، سوف يتم الانتقال إلى صفحة تقديم طلب توظيف والتي يتم تسجيل الدخول إليها عبر (الدخول الوطني الموحد السعودية ).

بعد تسجيل الدخول؛ يتم ملء البيانات كاملة ورفع المستندات المطلوبة، والضغط على تأكيد وإرسال الطلب.

الانتظار حتى تظهر نتيجة القبول في الوظائف والتي سوف يتم الإعلان عنها عبر منصة التوظيف التابعة للوزارة أيضًا.

ويُذكر أن كل من وظائف وزارة الشؤون الإسلامية تتطلب مجموعة من الشروط الخاصة التي تقتضيها طبيعة المهام الخاصة بكل وظيف والتي تختلف في الكثير من الأحيان من وظيفة إلى أخرى.