نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط برنامج تمهير لتأهيل خريجي الدبلومات لسوق العمل ومكافآة المتميزين في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط برنامج تمهير كان لهذا العنوان صدى كبير في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، خاصًة عند الإعلان عن شمول الخريجين الحاصلين على درجة البكالوريوس، وخريجين المعاهد، والدبلومات، والكليات الفنية، والإدارية في البرنامج، وفي هذا المقال سَنتعرف على ما هو برنامج تمهير، وما هي مدى التَدريب، وما هي الشروط التي يَجب تَوافرها للتُقدم في البرنامج.

رابط برنامج تمهير

برنامج تمهير في الأصل هو أحد البرامج التَدريبية التي قامت الحكومة السعودية بإطلاقها لمساعدة الخريجين على إيجاد فرصة عمل، بعد خضوعهم لبرامج التَدريب، لتَنمية مهاراتهم حتى يُصبحوا قادرين على المشاركة في سوق العمل بمهنية عالية.

وبالأساس كان برنامج تمَهير مُخصص لحملة الدكتوراه، أو الماجستير، أو الحاصلين على درجة البكالوريوس، والذي مر على عدم التحاقهم بأي فرصة عمل مدة لا تَقل عن ستة أشهر، وتستطيع بكل سهولة الدخول على موقع تمهير عبر الرابط الرسمي للبرنامج

برنامج تمهير وموقفه من خريجي الدبلومات

تَم الإعلان عن فَتح باب القبول للخريجين والخريجات من الدبلومات، والمعاهد الفنية، والكليات الصحية، والفنية، والإدارية للتَقدم في برنامج تَمهير، عكس السابق لأن البرنامج كان مُقتصرًا على الحاصلين على الشهادات العُليا.

وتُعد تلك الخطوة من أهم الخطوات التي سَتُساعد في زيادة فرصة العمل للخريجين، كما استطاع البرنامج من قَبل، بالإضافة إلى ضم الخريجين الذين لا يَحملون الجنسية السعودية حاملي البكالوريوس.

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مدة التَدريب في برنامج تَمهير

بعد التَقدم في برنامج تَمهير، يَخوض المتقدم مدة تَدريب تَتراوح من ثلاث إلى ستة أشهر، يَخضع فيها المُتدرب على مجموعة من الاختبارات، يَحصل بعدها على شهادة مُعتمدة تُفيد بإتمام البرنامج التَدريبي.

بالإضافة التأمين ضد الأخطار المهنية، كما يَحصل المَتدرب على مُكافأة مالية بقيمة ثلاث آلاف ريال شهريًا لحملة الشهادات العليا، بقيمة 2000 ريال سعودية لحمل الدبلومات والمعاهد، والكليات الإدارية، والصحية، والفنية.

الشروط التي يَجب تَوافرها للتَقدم في برنامج تَمهير

يَجب أن يَتوفر بعض الشروط في المُتقدم البرنامج مثل:-