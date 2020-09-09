نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بالتقسيط للقادمين والمقيمين بالمملكة وبدون موافقة الكفيل من بنك سامبا السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض بنك سامبا السعودي هي أحد الخدمات التمويلية الرائعة التي يوفرها بنك سامبا لجميع المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية سواء من المواطنون السعوديين أو القادمين الجدد إلى المملكة، ولكن في هذا النوع من التمويل يختص بنك سامبا به القادمون الجدد أو المقيمين بالمملكة فقط، حيث يقدم بنك سامبا السعودي تمويلات شخصية رائعة بمميزات تهم كل شخص، ويتم عرض جميع مبالغ التمويل التي يقدمها بنك سامبا وفق القواعد الإسلامية والأحكام الشرعية، ويتم صرف تمويلات مناسبة بمبالغ مختلفة بحد أقصي 200 ألف ريال، ومن خلال هذا التمويل يستطيع أن يتمتع المستفيد بكل أنواع الأغراض الشخصية التي ينوي تحقيقها من هذا التمويل، وسوف نوضح لكم تفاصيل التمويل الشخصي للقادمين الجدد والمقيمين بالمملكة من بنك سامبا.

مميزات التمويل الشخصي للقادمين الجدد والمقيمين بالمملكة

يتم صرف التمويل بموافقة الأحكام الإسلامية. يصل مبلغ التمويل إلى 200.000 ألف ريال سعودي. يتم الحصول علي التمويل بدون موافقة الكفيل. يتم الحصول علي التمويل فوراً بعد تقديم الطلب. تصل فترة السداد للتمويل إلى 12 شهر. الحصول علي تأمين تكافلي في حالات العجز أو الوفاة لا قدر الله.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي للقادمين الجدد والمقيمين بالمملكة

ألا يقل عمر العميل عن 23 عام. ألا يقل راتب العميل عن 5000 ريال. أن يكون علي راس قوة عمل لا تقل عن شهر واحد.

كيفية التقديم للحصول علي التمويل الشخصي للخاص بالقادمين الجدد والمقيمين بالمملكة

يوفر بنك سامبا طريقة تقديم إلكترونية يمكن من خلالها أن يقوم كل شخص بالتقديم للحصول علي التمويل الشخصي من خلال الدخول علي الرابط التمويل الإلكتروني التالي: تقديم طلب تمويل.

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يتم ملي نموذج التمويل المدرج بالموقع بداية من تسجيل الاسم، ورقم بطاقة الهوية، ورقم الجوال الخاص بكل شخص، ثم تحديد المبلغ الذي يرغب كل شخص في الحصول عليه من بنك سامبا، وتحديد الاستقطاعات الشهرية التي يلتزم بها العميل، ثم الضغط علي تسجيل.

أرقام التواصل مع بنك سامبا السعودي

يمكن الحصول علي التمويل الشخصي من بنك سامبا أيضاً من خلال الاتصال علي رقم الهاتف المجاني التابع لبنك سامبا السعودي التالي 8001241010.

وقد أعلن بنك سامبا عن وجود عدد كبير من الطلبات المقدمة من عدد كبير من المقيمين داخل المملكة للحصول علي التمويل الشخصي، حيث أبدي العديد إعجابه الشديد من التمويل الشخصي الذي يتم وفق إجراءات سريعة وميسرة، بالإضافة إلى سرعة تحويل مبلغ التمويل علي الحساب الشخصي لكل فرد يرغب في التمويل.