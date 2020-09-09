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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل Microsoft Teams تطبيق تيمز لتفعيل حساب الطلبة والمعلمين في المقال التالي
عمر شويل - جدة تحميل Microsoft Teams هو السؤال الذي يشغل تفكير جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين في الفترة الحالية ومن المعروف أن تطبيق تيمز تم إطلاقه من قبل شركة مايكروسوفت في 14 من شهر مارس 2017 ميلادية في جميع أنحاء العالم , والهدف الأساسي من انطلاقة هو تنظيم عمل الشركات والمؤسسات وإيجاد حلول جيدة لعقد اجتماعات داخل أو خارج تلك الشركات والمؤسسات مؤسسات عن بعد عن طريق الفيديو كول وتخزين الملفات, وأيضاً للتعاون بين المواطنين العاملين والتواصل الدائم بينهم داخل الشركة مما يعمل علي إنجاز المهام المطلوبة منهم في وقت قصير
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تحميل Microsoft Teams
في الفترة السابقة قام جميع الطلبة والطالبات والمعلمين وأولياء الأمور من التسجيل في منصة مدرستي السعودية الإلكترونية لمتابعة سير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد 1442 هجرية ولكن قد ةاجهت المنصة بعض المشاكل والصعاب يوم الأحد الماضي حيث توقف المنصة وأصبح من الصعب تسجيل الدخول إلي المنصة وقد أشارت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم ابتسام إلي أن البدايات غالباً ما تكون صعبة في التطبيق وستعمل الوزارة علي إيجاد حلول أكثر عملية, وفي خلال اليومين السابقين قد قامت شركة مايكروسوفت بالعمل علي توسيع أعمالها للوقوف إلي جانب قرارات الوزارة ولدعم استكمال المسيرة الطلبة والطالبات ويمكن تحميل تطبيق تيمز بطرق مختلفة وهي كالتالي:
طريقة الدخول إلي تطبيق تيمز
بعد التعرف علي طريقة تحميل Microsoft Teams فيمكننا معرفة طريقة الدخول إلي التطبيق وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية :
- الدخول إلي رابط تحميل تطبيق تيمز علي حسب استخدامك أيفون أو موبايل اند رويد أو جهاز كمبيوتر و الرابط أعلاه ثم الضغط علي تسجيل الدخول.
- العمل علي كتابة البريد الإلكتروني الخاص بتسجيل الدخول إلي منصة مدرستي بالطالب أو المعلم.
- الضغط علي أيقونة تسجيل الدخول .
- كتابة كلمة المرور الخاصة بمنصة مدرستي.
- تفعيل الإشعارات ليصلك كل جديد.
- تشغيل المايك.
- الضغط علي التالي.
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