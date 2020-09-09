أكثر من 77 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” في الأحساء

الأحساء – جاسم العبود قدمت عيادات “تطمن” في الأحساء خدماتها لـ (٧٧٦٠٨) مستفيدا منذ بدء العمل بها وحتى نهاية الأسبوع الماضي. وأوضح “التجمع الصحي بالأحساء” أن عيادات تطمن تقدم خدماتها حالياً من خلال (٦) مراكز ، وهي مركز صحي الصالحية، البندرية، حزم المبرز، الشعبة، الجشة، المركز، وهي متاحة لجميع المواطنين والمقيمين وحتى مخالفي نظام الإقامة، بدون حجز موعد سابق . يذكر أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، أو فقدان حاسة الشم والتذوق، أو ضيق في التنفس، أو احتقان الحلق أو سعال، أو ألم في الظهر، أو إسهال.

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