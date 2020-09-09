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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الروضة الافتراضية لـ مرحلة رياض الأطفال في السعودية.. رابط مدرستي التعليمية 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة إليك رابط الروضة الافتراضية ، منذ قليل أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن إتاحتها تطبيق تعليمي، وهو تطبيق الروضة الافتراضية لتعليم رياض الأطفال، ونشرت على حسابيها الرسمي بيانا تؤكد من خلاله على الاستفادة من التطبيق لأجل مرحلة رياض الأطفال ودعت أولياء الأمور لتنزيل التطبيق والاستفادة منه أثناء تعليم أطفالهم، ومن خلال منبرنا نوفر لكم رابط مدرستي التعليمية لجميع المراحل التعليمية، وكذلك رابط الروضة السعودية الافتراضية على جميع الأجهزة.
دليل المستخدم الخاص بالروضة الافتراضية رياض الأطفال
ستكون واجهة الروضة الافتراضية شاشة البدء وسيتم طلب تأكيد بأن الذي يستخدم التطبيق ليس الطفل وإنما هو ولي الأمر، ومن بعدها ستظهر لك واجهة إنشاء حساب جديد، وإن كنت مسجلا في السابق تدخل على خيار تسجيل الدخول مباشرة، وسيطلب منك البرنامج عدة معلومات شخصية من بينها رقم الهوية الوطنية وكلمة مرور وغيرها، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على كيفية إنشاء حساب جديد إضافة طفل جديد ومتابع والتعرف على تقارير الطفل.
كيف تقوم بإنشاء حساب جديد داخل تطبيق الروضة الافتراضية
- أولا قم بتنزيل التطبيق على جهازك وسنترك روابط التطبيق في الفقرات القادمة
- بعد تنزيل التطبيق تقوم باختيار إنشاء حساب جديد ومن ثم وضع معلوماتك الشخصية في الخانات المخصصة لها
- انقر الآن على كلمة التالي
- بعد ذلك ستظهر بعض المعلومات عن ولي الأمر الآن قم بوضع البيانات التي يطلبها التطبيق ومن ثم اضغط على كلمة التسجيل
- في المرات القادمة تستطيع تسجيل الدخول من خلال الهوية الوطنية وكلمة السر التي وضعتها
- وفي حال ضياع أو نسيان كلمة السر نقوم بالنقر على نسيت كلمة المرور، ستصلك رسالة للبريد الالكتروني وتستطيع من خلالها التوجه من أجل وضع كلمة سر جديدة أو سيتم إرسال رسالة تحتوي كلمة السر القديمة لتقوم بوضعها
- في حال أردت تغيير كلمة المرور تقوم بالضغط على أيقونة تغيير كلمة المرور عن طريق القائمة الموجودة على طرف الشاشة.
كيف تقوم بإضافة طفل جديد ومتابع وكيفية رؤية تقارير الطفل
- يمكنك إضافة الطفل بعد تسجيل الدخول، حيث سيتم إظهار اسم الطفل بالكامل ويتوجب على ولي الأمر أن يستكمل البيانات المطلوبة ووضعها في الخانات المخصصة، وبعد الانتهاء اضغط على أيقونة تسجيل
- فيما يخص إضافة متابع نستطيع إضافة متابع له مثل الوالدة او معلمه، وذلك من خلال الضغط على كلمة إضافة تابع أو متابع، ومن ثم توضع البيانات التي يطلبها الموقع ولاحقا يتم إظهار جميع المضافين من قبلك لمسيرة طفلك
- وعن كيفية الإطلاع على تقارير الطفل تستطيع الإطلاع من خلال تقارير الطفل، وتستطيع أيضا متابعة كل شيء عن طفلك، مثل مدة الاستخدام والمعدل المتوسط لاستخدام طفلك التطبيق على المدارات اليومية والسنوية والأسبوعية.
إدارة ملفات الأطفال وكيف تقوم بإضافة أكثر من طفل والحد الأقصى لإضافة الأطفال
يمكن إدارة ملفات الطفل من خلال أيقونة الأطفال المسجلين باسم ولي أمرهم، ويستطيع بذلك ولي الأمر الإطلاع على نقاط الطفل المكتسبة والإطلاع على التقارير ومحتوى التطبيق وتعديل البيانات، وفيما يخص إضافة الأطفال والحد الأقصى للعدد الذي تستطيع من خلاله إضافة أطفالك، فيمكن إضافة خمسة أطفال بحد أقصى، ويكون عمرهم بالحد الأدنى ثلاث سنوات، وكحد أقصى ستة سنوات تكون طريقة إضافة بنفس الطريقة التي ذكرناها أعلاه.
تعرف على رابط الروضة الافتراضية لأنظمة الآبل والآندرويد
يمكن تحميل الروضة الافتراضية لأجهزة الآيفون والآيباد عن طريق رابط “الروضة الافتراضية لأجهزة آبل“، كما يمكن لأولياء الأمور تحميل تطبيق الروضة من خلال رابط “الروضة الافتراضية لأجهزة الآندرويد“، كما يمكن تسجيل الدخول لمدرستي التعليمية لباقي المراحل التعليمية العامة عبر رابط مدرستي، من جهة ثانية يمكنك التواصل في أي وقت تريده مع الدعم الموجود في التطبيق، وذلك من خلال صفحة الدعم الفني الموجودة أسفل الشاشة الرئيسية في التطبيق بالضغط على إشارة زائد، يمكن فتح طلب تواصل وتستطيع متابعة الطلب السابق الخلال حالة الطلب ما إذا كان مفتوحا أو مغلقا، قدمنا لكم كل شيء عن تطبيق الروضة الافتراضية، وفي حال وجود أي سؤال ننتظر تعليقاتكم واسئلتكم وسنحاول الرد عليها بأسرع وقت.
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