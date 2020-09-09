نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضوابط حساب المواطن ومستندات الاستقلالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج حساب المواطن على أن موعد صرف الدفعة الجديدة للمستفيدين والمستفيدات من الدعم بالمملكة العربية السعودية على أن يكون موعد الصرف يوم الخميس القادم الموافق 10 سبتمبر الجاري 2020م، وعلى من يرغب تسجيل الدخول يجب أن يقوم بتحديث البيانات الخاصة به فوراً، وهذا من خلال رابط موقع حساب المواطن الرسمي ca.gov.sa

وباقي من الزمن ساعات على إيداع الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية للحصول على الدعم، وأعاد البرنامج للتأكد على مستندات الاستقلالية التي على المستفيدين من الدعم ارفاقها في برنامج حساب المواطن كفرد مستقل.

ولذلك يؤكد برنامج حساب المواطن للمستفيدين بالمملكة العربية السعودية عن أن يتم الإعلان من خلال هذا المقال عن حالة تغيير رقم المستفيد عند الدخول على تحديث البيانات، وتعديل البيانات رقم الجوال الخاص به.

وزادت التساؤلات والاستفسارات الهامة خاصة بمستندات إثبات الاستقلالية المطلوبة في حالة الفرد المستقل المستفيد من الدعم، ولذلك أكد برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات على مستندات الاستقلالية للأفراد المستفيدين.

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مستندات الاستقلالية :

يلزم عقد إيجار موحد من منصة إيجار. يجب على المتقدم للدعم حصوله على صك الملكية للسكن. يلزم على المتقدم أن يكون من قبل جامعاتهم، أو تعريف من قطاع عسكري، أو قطاع حكومي أيضا.

بالإضافة إلى أن أكد برنامج حساب المواطن على أن يجب على المستفيد أن يكون المستند باسم المتقدم بالطلب، وفي حالة عدم وجودها يجب أن يضيف تابع لرب الأسرة.

ضوابط حساب المواطن :

أعلن برنامج حساب المواطن في الفترة الأخيرة عن ضوابط جديدة التي شملت الفرد المستقل، وتعليق التسجيل في برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق بالمملكة العربية السعودية.

ولذلك تم الإعلان عن التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمستفيدين من الدعم عبر برنامج حساب المواطن، بعد يوم صرف الدعم 10 سبتمبر الشهر الجاري 2020م.

ومن الجدير بالذكر أن يتضمن الضوابط على أن تكون حدا أعلى للاستحقاق، لكي يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل مستفيد بكميه متغيرة، على أن لا يتجاوز مخصص الدعم للدفعة الجديدة للمستفيدين خلال شهر سبتمبر الجاري 2020م