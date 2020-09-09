نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف امانة جدة 1442 إعلان 165 وظيفة عبر jobs.jeddah.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت أمانة جدة بالإعلان عبر موقعها الإلكتروني ’’jobs.jeddah.gov.sa’’ عن عدد من الوظائف، حيث تم الإعلان عن وظائف امانة جدة 1442 وتوفير عدد (165) وظيفة شاغرة للرجال، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بنظام التعاقد بإحدى الشركات المتعاقدة مع الأمانة في محافظة جدة، وسنتعرف معكم الآن علي تفاصيل الوظائف المطلوبة خلال أمانة محافظة جدة توظيف وكيفية التسجيل.

أمانة جدة توظيف

التفاصيل التي تم إعلانها بخصوص وظائف أمانة محافظة جدة توظيف 1442 نرفقها لكم الآن، حيث قامت الأمانة بتوضيح الوظائف المتوفرة وفق المسميات التي نرفقها لكم كالآتي:-

مشرف آليات ومعسكرات ومحطات انتقالية (عدد 6 وظائف).

مشرف ميداني للنظافة (عدد 20 وظيفة).

مشرف ميداني للمرادم (عدد 8 وظائف).

مشرف الرقابة الآلية ونظم جغرافية.

مراقب نظافة (عدد 120 وظيفة).

محلل إحصائي (عدد وظيفتين).

مشغل برامج (عدد وظيفتين).

خبير بيئي (عدد وظيفتين).

مدير عمليات النظافة.

مدير عمليات المرادم.

مدير مشروع.

مهندس مدني.

سردنا عليكم الوظائف المطلوبة من أجل التقديم في الأمانة 1442، ونتعرف الآن كيفية تقديم وظائف جدة.

وظائف امانة جدة 1442 تقديم

أعلنت الأمانة عبر موقعها الرسمي عن التقديم وكيفية التقديم من خلال موقعها الإلكتروني امانة جدة 1442 توظيف، وهذا بداية من يوم الثلاثاء الموافق 20 من محرم 1442 هجرياً؛ ويستمر التقديم خلال أمانة محافظة جدة توظيف ليوم الخميس الموافق 22 من محرم 1442 هجرياً، والتقديم وفق الآتي:-