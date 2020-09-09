نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لذوي الإعاقة بالرياض بدء التسجيل وشروطه ورابط التسجيل في أقسام التأهيل المهني للذكور والإناث في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال صفحتها الرسمية على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي عن بدء استقبال طلبات التسجيل في قسم التأهيل المهني، حيث أوضح أن التسجيل متاح لكل من الشباب والبنات التابعين لمنطقة الرياض، وتبدأ أولى مراحل التسجيل من خلال الالتحاق ببرنامج التدريب للسنة الدراسية الجديدة 1442، وذلك بهدف تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم على سوق العمل لكي يكونوا أعضاء ناجحين بدور فعال في المجتمع، وهذه الخطوة تعد من ضمن الخطط الاستراتيجية التي تهدف إليها المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية المملكة 2030.

شروط التسجيل في أقسام التأهيل المهني:

حيث يشترط أن يتوافر في الشخص المتقدم العديد من الشروط الخاصة بالتسجيل ومن هذه الشروط:

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أن يكون سعودي الجنسية ولديه إحدى حالات الإعاقة الجسمية أو العقلية أو الحسية

أن يترواح عمر المتقدم ما بين 15 عام حتى 45 عام للذكور و 40 عام للإناث

أن يجتاز الشخص المتقدم جميع الفحوصات الروتينية اللازمة عند التقديم

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة أعلنت أن الطالب سوف يحصل خلال فترة التدريب على العديد من المزايا إلى جانب التأهيل المهني مثل: المكافأة الشهرية والكراسي المتحركة حسب احتياج الحالة بالإضافة إلى توفير خدمة المواصلات وتأمين جميع مستلزمات التدريب.

رابط التسجيل في أقسام التأهيل المهني:

أعلنت التأهيل المهني من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي أنه يتم التسجيل والتقديم للشباب والبنات ذوي الإعاقة من خلال الرابط الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يقوم الشخص المتقدم بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح بدون أي أخطاء لنجاح عملية التسجيل.

الورش الحرفية والتدريبية :

نذكر من خلال موقعنا ثقفني عبر هذا المقال الأقسام التي تشملها مراكز التأهيل الشامل للأشخاص من ذوي الإعاقة بمنطقة الرياض التي يتمكن الشباب والبنات التدريب عليها، حيث تشمل هذه الأقسام تفوق في مجالها ومن خلال هذا المقال نعرض نبذة عن هذه الأقسام التي يمكن التقديم بها: