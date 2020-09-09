“الموارد البشرية” تحقق في مقطع فيديو أظهر عدم التزام إحدى المنشآت بضوابط عمل المرأة

بلادي – الرياض : قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن فرق التفتيش بالوزارة تحقق في مقطع فيديو أظهر عدم التزام إحدى المنشآت بضوابط عمل المرأة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة ناصر الهزاني، أنه إشارة إلى ما تم تداوله حول مقطع فيديو يظهر عدم التزام إحدى المنشآت بضوابط عمل المرأة ويتضمن إساءة للموظفات، فإن التحقيق يتم حالياً من قبل فرق التفتيش، وذلك لاتخاذ الإجراءات الرسمية وفقًا للنظام.

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