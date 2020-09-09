بخطوات بسيطة.. “التعليم” تطلق “الروضة الافتراضية” لتعليم الأطفال ذاتياً بإشراف أولياء الأمور

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الأربعاء)، إطلاق تطبيق الروضة الافتراضية لتعليم الأطفال ذاتياً تحت إشراف أولياء الأمور، من خلال الاستفادة من محتوى إثرائي يدعم مهارات الطفل النمائية.

وذكرت الوزارة أن تسجيل الدخول في التطبيق يتم بإدخال الهوية الوطنية وكلمة المرور، ويمكن لولي الأمر إنشاء حساب جديد في التطبيق من خلال إدخال البيانات المطلوبة وإكمال إجراءات التسجيل.

وأكدت أن التطبيق يتيح إضافة متابع لمسيرة الطفل كوالدته أو معلم خاص، كما يتيح لأولياء الأمور الاطلاع على التقرير التفصيلي عن مشاهدة الطفل لمحتويات التطبيق، ومدة الاستخدام، ومتوسط الاستخدام اليومي والأسبوعي والسنوي.

ونوهت بإمكانية إضافة أكثر من طفل في التطبيق بحد أقصى 5 أطفال، ما بين 3 إلى 6 سنوات، مشيرة إلى أنه يمكن تحميل التطبيق من خلال متجري آب ستور وجوجل بلاي.