- 1/2
- 2/2
بلادي – الرياض : أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الأربعاء)، إطلاق تطبيق الروضة الافتراضية لتعليم الأطفال ذاتياً تحت إشراف أولياء الأمور، من خلال الاستفادة من محتوى إثرائي يدعم مهارات الطفل النمائية.
وذكرت الوزارة أن تسجيل الدخول في التطبيق يتم بإدخال الهوية الوطنية وكلمة المرور، ويمكن لولي الأمر إنشاء حساب جديد في التطبيق من خلال إدخال البيانات المطلوبة وإكمال إجراءات التسجيل.
وأكدت أن التطبيق يتيح إضافة متابع لمسيرة الطفل كوالدته أو معلم خاص، كما يتيح لأولياء الأمور الاطلاع على التقرير التفصيلي عن مشاهدة الطفل لمحتويات التطبيق، ومدة الاستخدام، ومتوسط الاستخدام اليومي والأسبوعي والسنوي.
ونوهت بإمكانية إضافة أكثر من طفل في التطبيق بحد أقصى 5 أطفال، ما بين 3 إلى 6 سنوات، مشيرة إلى أنه يمكن تحميل التطبيق من خلال متجري آب ستور وجوجل بلاي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بخطوات بسيطة.. “التعليم” تطلق “الروضة الافتراضية” لتعليم الأطفال ذاتياً بإشراف أولياء الأمور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.