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عمر شويل - جدة خطوات ارسال الواجب ورفعه على منصة مدرستي، بعد قيام وزارة التعليم ووزارة الصحة بالتعاون فيما بينهما بخصوص قرار بدء العام الدراسي الجديد 2021 بالمملكة العربية السعودية وفقا للتقويم الهجري والذي أقر أن يكون أول أيام العام الدراسي يوم ال11 من شهر محرم 1442، ونظرا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المملكة لتخطي الأزمة الحالية من خطر تفشي وانتشار فيرس كورونا في أنحاء ومختلف دول العالم العربي والعالمي، ولذلك حرصا منها تم الإجماع على أن يكون هذا العام الدراسي دراسة عن بعد بواسطة الشبكة ألإلكترونية عبر استخدام منصة مدرستي، والتي تعد منصة من أكبر المنصات الإلكترونية التي قامت المملكة بتدشينها خلال تلك الفترة.

خطوات رفع الواجب بمنصة مدرستي

تزايد السؤال من عدد كبير من أولياء الأمور حول كيفية رفع الواجب المدرسي الخاص بالطلبة والطالبات عبر موقع ومنصة مدرستي، وقد وجد هذا التساؤل عبر منصة مدرستي الإلكترونية تفاعلا كبيرا، ولذلك جاء الرد عليه بذكر الخطوات التفصيلية التي من خلالها يستطيع الطلاب رفع الواجبات الخاصة بهم على المنصة، وهي كالتالي؛

بعد الدخول على منصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا واختيار تبويب حسابي والقيام بتسجيل اسم المستخدم، وإدخال أي بيانات مطلوبة تباعا.

تبدأ باختيار والنقر على كلمة مقررات ومصادر والتي سوف تجدها في القائمة الرئيسية للمنصة.

النقر بعدها على كلمة واجبات، حيث تبدأ بالبحث عن الواجب المطلوب منك وفقا للفصل الدراسي الخاص بك، والنقر بعدها على كلمة حل، لتقوم بحل كافة الأسئلة التي أمامك إلكترونيا على الصفحة بالمنصة نفسها، بعد الانتهاء تقوم بالتأكيد على زر النتيجة للتعرف على نتيجتك ويقوم النظام تلقائيا بإرسال الواجب للمعلم.

تعريف بمنصة مدرستي

يرجي العلم أن منصة مدرستي تم أنشاءها بالتعاون بين وزراتي الصحة والتعليم بالمملكة بسبب الظروف التي تتعرض لها البلاد، حيث تقدم تلك المنصة واقع محاكي لليوم الدراسي ابتداء من الطابور الصباحي وحتى نهاية الدوام.