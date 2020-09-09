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عمر شويل - جدة تعرف على خطوات التسجيل ببوابة العمل عن بعد بالمملكة، بدأت المملكة العربية السعودية في تنفيذ التعامل في كافة مؤسسات المملكة الكترونيا وعن بعد وذلك قدر الإمكان، بغرض حماية المواطنين والعمل على منع انتشار وتفشي فيروس كورونا كوفيد 19 بين العاملين والمواطنين، وبعد نجاح تجربة التعليم عن بعد والتي بدأت تنفيذها وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الصحة في بداية العام الدراسي الحالي 2021، بدأت وزارة العمل في تدشين موقع خاص بها للعمل عن بعد، للتعرف على خطوات التسجيل بالمنصة العمل عن بعد بالمملكة، فلنتابع المقال معا.

خطوات التسجيل ببوابة العمل الكترونيا

بعد التساؤلات التي وردت على منصة بوابة العمل حول كيفية التسجيل على بوابة العمل عن بعد بالمملكة السعودية الخاصة بوزارة العمل، جاء الرد على هذا التساؤل بتوضيح تلك الخطوات كما يلي؛

بداية فلتقم بالنقر والولوج على موقع وزارة العمل من خلال الرابط الالكتروني.

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بعدها تقم بالنقر على كلمة تسجيل، وتقم الاختيار والنقر على كلمة باحث عن عمل، بعدها تبدأ في انشاء حسابك الالكتروني الخاص بك على بوابة العمل، وتبدأ في اتباع الخطوات وإدخال البيانات المطلوبة منك منها إدخال السيرة الذاتية الخاصة بك، بعدها تستكمل بيانات الملف التعريفي لك على الموقع، وبعدها يكون متاحا لك التسجيل وتقديم طلب الحصول على أي وظيفة متاحة بوزارة العمل.

خطوات التقديم على وظيفة ببوابة العمل

بعد قيامك بالخطوات السابقة، ولنفترض معا أن هناك عدد من الوظائف التي تتطابق مع مؤهلاتك وترغب في التقديم بها، هنا ما الخطوات التي يجب إتباعها؟ وهي كالتالي؛

تبدأ بالبحث عن الوظائف المتاحة لك من خلال المنصة، والنقر على أي وظيفة ترغب في التقديم والالتحاق بها، بعد ذلك لا يكون عليك سوي انتظارك للرد بالموافقة أو عدم الموافقة على طلبك.