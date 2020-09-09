وزير الخارجية السعودي يدعو الأطراف الليبية لضرورة الحفاظ على سيادة بلادهم

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أحمد جودة - القاهرة - دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأطراف الليبية لضرورة الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها.

وقال وزير الخارجية السعودي، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية، نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "لا بد من وقفة جادة ضد كافة التدخلات الخارجية في الشؤون العربية الداخلية".

وأكد وزير الخارجية السعودي، على ضرورة البدء في حوار سياسي داخلي في ليبيا يضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات.

وفي وقت سابق، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إلى ضرورة الذهاب إلى الحوار السياسي في أسرع وقت نظرا للظروف الخطيرة في ليبيا في الوقت الحالي.

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وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية، إن الحل الوحيد للأزمة في ليبيا هو حل سلمي وسياس.

قالت صحيفة خليجية، جاء إعلان وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كل الأراضي الليبية ليعطي جرعة أمل لإنهاء الأزمة تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك بعد سنوات من الصراع الذي أنهك ليبيا وشعبها، وأدى إلى فتح الباب أمام تدخل خارجي استخدم غطاء أوهام التاريخ البائد.

وأوضحت صحيفة "البيان" الإماراتية "، أن الاتفاق الجديد ليس الأول من نوعه في مسار الأزمة الليبية، وهذا ما يدعو إلى الحاجة لمتابعة دولية حثيثة لكل خطوة في سبيل الحفاظ على هذا المنجز، الذي جاء تتويجاً لجولات سابقة من الحوار والمبادرات من اتفاق الصخيرات إلى مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.

ولفتت إلى أن وقف إطلاق النار خطوة أولى بناءة إلى الأمام لتجاوز المأزق الحالي، ويخلق أملاً جديداً لأرضية مشتركة نحو حل سياسي سلمي للأزمة الليبية الطويلة الأمد، لذلك فإنه بالنسبة للأطراف الدولية المعنية بإيجاد مخرج للأزمة، فإن الفشل غير مطروح بسبب تعقد الأزمة وتداخلها مع ملفات أمنية واجتماعية مثل الهجرة والتنمية الإقليمية، كما أن ليبيا لم تعد تحتمل إحباطاً جديداً قد يؤدي إلى تفجر صراع ربما يتعذر إخماده سنوات إضافية.