“الصحة” توقف الإيفاد الداخلي لغير الأطباء وتعيد دراسة احتياج الوزارة من الكوادر

بلادي – الرياض : قررت وزارة الصحة إيقاف طلبات الترشيح للإيفاد للدراسة بالداخل لغير الأطباء لجميع الفئات الوظيفية والتخصصات والدرجات العلمية باستثناء ترشيح المقبولين ببرامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وكشف تعميم للوزارة عن عزمها إعادة دراسة احتياج الوزارة وقطاعاتها المختلفة من الكوادر بما يتفق والمهام المختلفة. وأشار التعميم إلى أن القرار جاء بعد توصية من لجنة تدريب وإيفاد وابتعاث منسوبي الوزارة للكوادر الصحية.

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