بنسبة اجتياز 90%.. “التخصصات الصحية” تطلق منصة نتائج اختبار رخصة الممارسة المهنية

بلادي – الرياض : أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إطلاق المنصة التفاعلية الحيّة، لنتائج اختبار رخصة الممارسة المهنية.

وأوضحت أنه يمكن من خلال المنصة الاطلاع على الأرقام والنسب الخاصة بالاختبارات، لافتة إلى أن أكثر من 90 % من المتقدمين للاختبارات من خريجي الجامعات السعودية يجتازونها بكفاءة.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن المنصة التفاعلية واحدة من التحولات الكبيرة للهيئة في مجال البيانات، وإتاحة الاطلاع عليها، حيث عملت على ذلك استراتيجياً بما يجعلها في متناول المتخصصين والجهات بجميع فئاتها ويحقق الفائدة العامة من خلال الاعتماد على البيانات اللحظية والمحدّثة بشكل مستمر.

وأشار إلى أن نسب الاجتياز المرتفعة في اختبارات الممارسة المهنية تثبت مدى كفاءة الكوادر الوطنية ومخرجات التعليم، موضحاً أن اختبارات الممارسة المهنية تهدف إلى التأكد من كفاءة الممارسين الصحيين ومدى قدرتهم على الممارسة الآمنة حفاظاً على صحة المجتمع والمرضى.