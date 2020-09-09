ابتداءً من اليوم .. تطبيق نظام ملكية الوحدات العقارية الجديد

بلادي – الرياض : أكد برنامج “مُلّاك”، أنه اعتبارا من اليوم الأربعاء يتم تطبيق النظام الجديد لملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، والذي يهدف إلى تحسين أداء القطاع العقاري وتنظيمه وحوكمة العلاقة بين أطراف العلاقة في المجمعات السكنية والتجارية ذات الملكية المشتركة.

وأوضح البرنامج – الذي نُقلت مهام الإشراف عليه إلى الهيئة العامة للعقار- في بيان صحافي اليوم، أن نظام “مُلّاك” الجديد أصبح ساريًا الآن، ويتيح عددا من المزايا تشمل تمكين المُلاك من إنشاء جمعية دون عدد محدد من الوحدات العقارية ما سيزيد الطلب على العقارات ذات الملكية المشتركة.

كما اعتمد محافظ الهيئة العامة للعقار، عصام المبارك في وقت سابق، النظام الأساسي “الاسترشادي” لجمعية المُلّاك وجمعية المجمّع، الذي يشمل الأحكام الأساسية اللازمة التي تتيح لملاك الوحدات العقارية المفرُزة الاسترشاد به واعتماده من خلال التصويت على بنوده.

يشار إلى أن نظام “مُلّاك” الجديد يُتيح فرص عمل مُستحدثة في السوق العقاري، مثل (مدراء عقارات)، ويؤكد على أهمية دور الوسطاء العقاريين في تيسير بيع الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة؛ كما يسهم في دعم المنظومة العقارية عبر رفع مستوى الشفافية بين المُلاك، ويمكن الاطلاع على النظام ولائحته، والتسجيل في “مُلّاك” عبر الموقع الإلكتروني.