القبض على مقيم بمهنة “سائق خاص” يمارس أعمال الدجل بزعم العلاج بالطب البديل

بلادي – واس: تمكنت الجهات الأمنية بمكة المكرمة من الإطاحة بمقيم؛ لتورطه في القيام بأعمال دجل بعد ادعائه العلاج بالطب البديل.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، إن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف نجحت في القبض على مقيم من الجنسية السودانية في العقد الخامس من العمر بمهنة سائق خاص، أعدّ منزله لممارسة أعمال الدجل من خلال ادعائه العلاج بالطب البديل، وضُبط بحوزته مجموعة من الأدوات والزيوت مجهولة المصدر.

وأوضح أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة بحسب الاختصاص.