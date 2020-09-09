نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يدعو لتحديث البيانات قبل ايقاف الدعم برقم الهوية 1441 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد يومياً عمليات البحث حول حساب المواطن وتحديث البيانات والضوابط الخاصة بالدعم التي تم تعديلها وفقا للأوامر الملكية التي صُدرت من قبل الملك السعودي بالمملكة العربية السعودية، حيث يعتبر حساب المواطن من أهم البرامج التي تمنح الدعم للمواطنين السعوديين وفقاً لشروط محددة، ولكي يتم صرف الدعم والإيداع المالي ضرورة تحديث البيانات لحساب المواطن للأشخاص المستحقة، وفيما يتعلق بضوابط الدعم الجديدة تخص الأشخاص المستقلين، ونعرض لكل متابعينا كافة الشروط والضوابط الجديدة لحساب المواطن لصرف الدعم من خلال موقعنا ثقفني.

بالإضافة إلى أن حساب المواطن هو وسيلة لدعم الأسر ذو الدخل المنخفض والمتوسط، لتخفيف الضغط والأعباء المعيشية الصعبة وعيش حياة كريمة، وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في وفاة العديد من الأشخاص حول العالم وإصابة العديد، لذلك تسعى كل دولة لتوفير احتياجات المواطنين وتخفيف الظروف الصعبة التي نمر بها، وضرورة مساعدة المواطنين لحكومات الدول لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومن خلال هذا المقال نعرض خطوات تحديث البيانات في برنامج حساب المواطن خاصة الأشخاص المستقلة على حساب المواطن.

طريقة تحديث حساب المواطن 1441

فتح الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن.

اختيار أيقونة تحديث البيانات من أيقونة التفاصيل.

بعد فتح الحساب نضغط على كلمة التالي

كتابة جميع البيانات المطلوبة وتشمل المعلومات الشخصية والدخل الشهري، وبيانات الحساب المصرفي.

الضغط على تأكيد صحة البيانات، ثم أيقونة حفظ.

وأخيراً الضغط على كلمة إرسال.

الوثائق المطلوبة لإثبات الاستقلالية بحساب المواطن

ضرورة وجود عقد إيجار موحد من منصة إيجار. صك ملكية السكن إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو إحدى الكليات العسكرية.

وقد أوضح برنامج حساب المواطن بعض التعديلات والضوابط التي تخص شروط الاستحقاق ولن يتم صرف الدعم إلا للأشخاص المستحقة المتوفرة بهم الشروط، ومن أهم هذه الشروط دعم الأسر السعودية المتضررة من الإصلاح الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، وهذه الشروط يجب توافرها في الأشخاص المستحقين.

شروط حساب المواطن بعد التعديل

ضرورة إلزام الأفراد المستقلين بما يثبت استقلاليتهم بمسكن منفرد، وذلك لمن يبلغ أعمارهم 18 عام أو أكثر بهدف دعم الأسرة، وقد أشار البرنامج أن هناك فئات مسجلة وهي لا تستحق لذلك نشيد بضرورة تحديث البيانات حتى لا يتم منع صرف الدعم في حالة إشعار جديد من قبل برنامج حساب المواطن، ومن الجدير بالذكر أن أخر دعم تم كان شهر مارس وتم إيقاف الدعم من قبل برنامج حساب المواطن لحين إشعار آخر.

خدمة صوتك مسموع لحساب المواطن

يتمتع حساب المواطن بالعديد من الخدمات التي يمكن للمواطن السعودي أن يستفاد من خلالها، فهناك خدمة صوتك مسموع التي يمكن تقديم أو طرح المشكلة من خلالها وسرعان ما سيتم الرد على استفسارات المواطنين، بالإضافة إلى خدمة العملاء التى تعمل على الرد على كافة التساؤلات لدى المواطن.

ومن الجدير بالذكر أن حساب المواطن أعلن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الصفحة الرسمية له أنه بدأ في تقديم طلبات الاعتراض على الدفعة الأخيرة لشهر ابريل حساب المواطن، مع العلم أن إجمالي إيداع حساب المواطن 2.3 مليار ريال سعودي، وقد وصل عدد المستفيدين من برنامج حساب المواطن حتى اخر دفعة تم صرفها حوالي 12.5 مليون مستفيد.

تحديث: حالات تسجيل الزوجة في حساب المواطن

بعد تعديل ضوابط الدعم لحساب المواطن زادت العديد من الاستفسارات والتساؤلات حول حق الزوجة من الاستفادة بحساب المواطن، فتوجه حساب المواطن من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالرد على هذا التساؤل، أنه من حق الزوجة الاستفادة من دعم حساب المواطن للدفعة القادمة ولكن يجب أن التأكد من توافر حالة من هذه الحالات:

أن تكون الزوجة مهجورة.

أن تكون متزوجة من رجل غير سعودي.

أو كونها عائلة سجين، أو فقد أهلية، أو غياب الزوج.

تحديث: موعد صرف الدفعة 30 حساب المواطن

أعلن حساب المواطن عن الموعد الرسمي لصرف الدفعة في يوم الأحد الموافق 10 من شهر مايو القادم لعام 2020، علماً بأنه سيتم الصرف وفقاً للموعد المحدد لها للتقويم الميلادي، بالإضافة إلى أنه أعلن عن نتائج الأهلية للدورة 30 من حساب المواطن والتأكد من توافر شروط الأهلية، وفقا لضوابط الدعم الجديدة التي تشمل الشخص المستقل، تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، تعليق التسجيل في برنامج الدعم للمستفيدين الجدد.

تحديث: إيداع حساب المواطن الدفعة 30

ساعات قليلة تفصلنا عن إيداع وصرف دعم حساب المواطن للأشخاص المستحقة، بمجرد الإعلان عن عملية الإيداع سنعلم كل متابعي موقعنا، حيث يتم الاستعلام عن الدعم الخاص بالمواطن من خلال برنامج حساب المواطن، ولحساب الدعم يمكن للمستفيد استخدام الحاسبة التقديرية.

تفاصيل إيداع الدفعة 30 من حساب المواطن

قد أعلن المتحدث الرسمي لحساب المواطن “سلطان القحطاني” أن إجمالي دعم الدفعة 30 لشهر مايو 2020 حوالي 2.18 مليار ريال سعودي، حيث وصل عدد المستفيدين من حساب المواطن إلى 12 مستفيد ومتابع، بينما وصلت تعويضات للدفعة السابقة حوالي 11.5 مليون ريال سعودي، علماً بأن نسبة مستفيد رئيسي تحصلوا على الاستحقاق الكامل بنسبة 48%.

تحديث: حساب المواطن يرد على التساؤلات حول وفاة الشخص المستفيد

بعد أن شهد برنامج حساب المواطن العديد من التساؤلات حول وفاة الشخص المستفيد وتحديث البيانات، سيتم إيقاف الدعم حيث يتم حذف الحساب عن طريق البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وذلك من خلال الإجراءات التالية:

تسجيل الدخول

بيانات المستفيد

ثم الضغط على أيقونة حذف حساب

أما فيما يتعلق باستعادة كلمة المرور في حالة النسيان، أوضح حساب المواطن أن المستفيد يقوم بالضغط على أيقونة نسيت كلمة المرور أثناء الدخول من خلال الرابط الرسمي لحساب المواطن.

نتائج الأهلية الدفعة 31 شهر يونيو حساب المواطن

أعلن حساب المواطن من خلال موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن صدور نتائج الأهلية الدفعة 31 شهر يونيو، حيث يتم التحقق من أهلية الشخص المستحق من خلال الرابط الرسمي لحساب المواطن، علماً بأنه سيتم صرف حساب المواطن الدفعة 31 في الموعد المحدد لها من قبل، كما أكد على ضرورة تحديث البيانات بشكل مستمر للتمكن من الحصول على الدعم المستحق من حساب المواطن.

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تحديث: موعد صرف الدفعة 31 من حساب المواطن

مع بدء شهر يونيو تزداد العديد من التساؤلات حول موعد صرف الدفعة 31 من حساب المواطن، حيث تفصلنا أيام معدودة عن إيداع وصرف دفعة شهر يونيو من حساب المواطن، فمن المتوقع أن يتم صرفها في اليوم الموافق 10 من كل شهر ميلادي، أي يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر يونيو، ولن يتم صرف المبالغ المالية للمستحقين إلا في حالة توافر شروط الاستحقاق.

تحديث:

أعلن حساب المواطن من خلال موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن اقتراب موعد صرف حساب المواطن الدفعة 31، حيث تبقى على موعد الصرف الرسمي 6 أيام ويتم الإيداع في الحسابات البنكية للأشخاص المستحقة، وبمجرد أن يتم الإيداع يتم إعلام المستفيدين عبر رسالة إلكترونية على الهاتف الجوال، ومن خلال متابعة موقعنا ثقفني نعرض لكم إتمام عملية الإيداع والصرف.

تحديث: خطوات حساب قيمة الدعم بالحاسبة التقديرية

يتمكن المستفيد من حساب قيمة الاستحقاق للدفعة 31 شهر يونيو، من خلال إتباع خطوات حاسبة الاستحقاق التقديرية:

الدخول على الموقع الرسمي حساب المواطن.

اختيار أيقونة الحاسبة التقديرية

الإجابة على الأسئلة التي يطرحها البرنامج وهي تتعلق بأن الشخص مستقل أم رب أسرة.

التأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح

الضغط على أيقونة احسب

إيداع الدفعة 31 من شهر يونيو

أعلن حساب المواطن من خلال صفحته الرسمية عبر “تويتر” عن بدء إيداع دعم دفعة شهر يونيو رقم 31 للأشخاص المستحقين فقط، وأنه تم إيقاف الدعم لمن لم تتوافر بهم الشروط المناسبة بعد مراجعة الإدارة لها، ووقف إثبات الاستقلالية باعتبار ان هذه الدفعة هي الدفعة الأخير في حساب المواطن ولن يتم تسجيل طلبات جديدة، حيث يتم حساب قيمة الدعم من خلال الحاسبة التقديرية بالخطوات.

كما استقبل حساب المواطن العديد من الأسئلة حول سبب نقص دعم المبالغ المستحقة، وأوضح أنه المبالغ المستحقة للدعم ليست مبالغ ثابتة بل هي قابلة للتغيير نظراً لتزامنها مع المراجعة الدورية لأسعار الطاقة.

تفاصيل دعم الدفعة 31 من حساب المواطن وإجمالي دعم الدفعات

أوضح حساب المواطن من خلال موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إجمالي دعم الدفعات السابقة حتى الدفعة 31، حيث وصل إلى حوالي 75 مليار ريال سعودي وإجمالي مبالغ الأثر الرجعي حوالي 502 مليون ريال سعودي، وجاء إجمالي دعم الدفعة 31 لشهر يوينو حوالي 1.7 مليار ريال سعودي، ووصل تعويضات الدفعات السابقة إلى 27 مليون ريال سعودي .

تحديث: إضافة الأبناء كتابعين لرب الأسرة:

ازدادت عمليات البحث بعد إيداع الدفعة الأخيرة حول طرق الإثبات لاستقلالية الفرد، وتوجه بعض المستفيدين بصعوبة الإثبات الاستقلالية هل يمكن إضافة الابن كتابع، فجاء رد حساب المواطن حينها أنه يمكن إضافة الابن في حالة عدم إثبات الاستقلالية علماً بأن إضافة التابعين ليس بشكل تلقائي، وأشارت إلى تقديم موعد صرف الدفعة 32 شهر يوليو على أن يوافق يوم الصرف يوم الخميس القادم الموافق 9 من شهر يوليو.

تحديث: إيداع دعم الدفعة 32 شهر يوليو

أعلن حساب المواطن منذ ساعات عن بدء إيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية الخاصة بحساب المواطن، وأن عملية الإيداع تستمر حتى نهاية يوم الخميس، وأكدت على انه لن يتم إيداع لمبالغ المالية إلا لمن تكون طلباتهم مكتملة وفي حالة الاعتراض يمكن للمواطت تقديم طلبات الاعرتاض على قيمة المبلغ المستحق، علماً بانه يتم حساب قيمة المبلغ من خلال الحاسبة التقديرية.

تحديث: بدء استقبال طلبات الاعتراض الدفعة 32

أعلن حساب المواطن من خلال صفحته الرسمية عبر “تويتر” من خلال دقائق قليلة عن بدء استقبال طلبات الاعتراض الدفعة 32 من شهر يوليو 2020، حيث يقوم المواطنين المستفيدين من البرنامج بتقديم شكواهم عبر طلبات الاعتراض على المبالغ المستحقة، وذلك من خلال رابط حساب المواطن ثم الدخول على الخدمات الإلكترونية وتقديم طلبات الاعتراض.

إيداع الدفعة 33 شهر أغسطس حساب المواطن:

من المتوقع أن يتم إيداع دفعة شهر أغسطس في الموعد المحدد من قبل الملك السعودي، فمن المفترض أن يتم صرفها في اليوم الموافق 10 من هذا الشهر ويوافق هذا اليوم يوم الاثنين القادم بمشيئة الله، وبمجرد إيداع المبالغ المستحقة في الحسابات البنكية يتم استخدام خدمة الحاسبة التقديرية.

تحديث: أعلن حساب المواطن منذ قليل عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إيداع مبالغ دعم الدفعة 33 شهر أغسطس في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين، حيث يقوم المستفيد بالتأكد من إيداع المبلغ في حسابه البنكي من خلال رسالة إلكترونية يتم إرسالها عبر الهاتف المحمول موضح بها المبلغ الخاص بالدعم، وفي حالة الاعتراض على مبلغ الدعم يمكن تقديم طلب الاعتراض فور استقبال الطلبات في الموعد المحدد له أي بعد الإيداع بمرور خمس أيام.

تحديث: بدء استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 33

بدء حساب المواطن منذ قليل في بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 33 شهر أغسطس، حيث يتم تقديم الطلب من خلال الدخول على بوابة حساب المواطن الرسمية، وشدد على ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة التي تثبت صحة طلب الاعتراض وإلا لن يتم النظر إلا الطلب المقدم، ومن الجدير بالذكر أن طلبات الاعتراض تظل تحت القيد لمدة 3 أشهر.

تحديث: بدء إيداع دعم الدفعة 34 في الحسابات البنكية:

ساعات قليلة ويبدأ حساب المواطن الإعلان عن إيداع الدعم في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين، فقد أعلن البرنامج من خلال صفحته عن صدور نتائج الأهلية مع بدء شهر سبتمبر، وبمجرد إيداع دعم الدفعة 34 شهر سبتمبر في الحسابات البنكية من خلال رسالة إلكترونية عبر الهاتف المحمول، وفي حالة وجود نقص أو شكوى يتم تقديم طلب الاعتراض وفقاً لإرشادات حساب المواطن الأخيرة.