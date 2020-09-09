وزير الخارجية: الوطن العربي يعيش أوضاعًا بالغة الخطورة .. ولا بد من وقفة ضد التدخلات الخارجية

بلادي – الرياض : أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أن الوطن العربي يعيش حالياً أوضاعاً أمنية، وسياسية، واقتصادية، واجتماعية بالغة الحساسية والخطورة والتعقيد، مشدداً على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك.

وجدد الوزير ترحيب المملكة بوقف إطلاق النار في ليبيا، داعياً الأطراف الليبية لضرورة ضبط النفس وحقن الدماء والحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، مشدداً على ضرورة البدء في حوار سياسي داخلي يضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات.

كما أكد دعم المملكة لمساعي الأشقاء في العراق، لتحقيق الاستقرار وحفظ السيادة وحماية مصالح الشعب العراقي، ووقف التدخلات في شؤونه الداخلية، متمنياً أن يستعيد لبنان عافيته ويلبي تطلعات شعبه لغد أفضل بعيدًا عن الميليشيات الطائفية والتدخلات الخارجية.

وشدد على ضرورة الوقوف ضد كافة التدخلات الخارجية في الشؤون العربية الداخلية، ورفض تحويل الدول العربية إلى ساحات لمشاريع الآخرين لبسط الهيمنة والتوسع والنفوذ؛ على حساب أمن واستقرار ووحدة العرب.

وأكد أن النظام الإيراني يعد من أخطر التهديدات التي تواجه منطقتنا العربية؛ نظراً لما يقوم به من تجاوزات مستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بتهديده لأمن واستقرار الدول العربية، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله هذه الممارسات العدائية من تهديد للأمن والسلم الدوليين.