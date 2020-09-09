“معارف للتعليم والتدريب” تنجح بإرساء معايير قوية للتعليم عن بعد في المملكة

بلادي – أوصاف الفارس : نجحت “معارف للتعليم والتدريب”، أحد أكبر مالكي ومشغلي المدارس الخاصة في المملكة العربية السعودية، برفع سوية معايير التعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية بعد مضي أسبوع واحد فقط على انطلاق العام الدراسي الجديد.

وسجلت “معارف للتعليم والتدريب” خلال الأسبوع الأول لوحده من العام الدراسي الجديد أكثر من 23 ألف محاضرة تفاعلية؛ الأمر الذي يسلط الضوء على كفاءة هذه المجموعة التعليمية الرائدة في مجال توفير التعليم عالي الجودة والقائم على التكنولوجيا، وقدرتها الكبيرة على مواجهة التحديات الراهنة. ويعزز نجاح المجموعة في تقديم التعليم عن بعد وفق أرقى المعايير والممارسات، والتي حظيت بتقدير أولياء الأمور والطلاب على حدٍ سواء، من تركيزها المستمر على توفير تعليم رفيع الجودة عبر جلسات التعليم عن بُعد خلال المرحلة المقبلة وضمان حصول الطلاب على أقصى فائدة ممكنة.

وحققت مدارس “معارف للتعليم والتدريب” رقماً قياسياً مميزاً، حيث فاقت نسبة حضور الطلاب 98% خلال الأسبوع الأول لوحده. وسلط عدد المحاضرات المسجل الضوء على البنية التحتية الرقمية والتقنية القوية التي تتمتع بها المجموعة. ولضمان سير عملية التعليم بسلاسة، عالج فريق المجموعة 9400 حالة دعم فني بكفاءة عالية. وأبدت المجموعة استجابة فورية لاستفسارات ومخاوف الطلاب وأولياء الأمور، بما يؤكد على قدرتها للتعامل مع برامج التعليم عن بعد بسلاسة وكفاءة. كما أثمرت جهودها المتواصلة في تسجيل معدل 93٪ ضمن مؤشر رضا أولياء الأمور، وهو ما يؤكد على تميز المجموعة في مجال التعليم عن بعد.

وتعزز عملية التعليم عن بعد الناجحة من التزام المجموعة بدعم أولياء الأمور والطلاب، لا سيما وأنها أعلنت في الآونة الأخيرة عن إعفاءات من الرسوم الدراسية بنسبة تتراوح بين 10 و100٪ عبر شبكتها التعليمية التي تشمل “مدارس المنارات”، و”مدارس الفيصلية الإسلامية”، ومدارس “الروابي الخضراء العالمية”، ومدارس “نور الإسلام”.

وفيما يمكن لطلاب رياض الأطفال الاستفادة من إعفاءات الرسوم الدراسية بنسبة 100%، يحصل طلاب الصف الأول على تخفيض بنسبة 50% على الرسوم. بينما يحصل طلاب الصفين الثاني والثالث على تخفيض بنسبة 25%، ويستفيد طلاب الصف الرابع والخامس والسادس من تخفيض بنسبة 15% على الرسوم. وثمة تخفيض شامل بنسبة 10% على الرسوم المترتبة على جميع الطلاب ابتداءً من الصف السابع فصاعداً.

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وتعليقاً على الموضوع، قال الدكتور محمد العرفج، الرئيس التنفيذي لمجموعة “معارف للتعليم والتدريب”: “نحن فخورون بالنجاح الذي حققناه على صعيد ضمان تعليم رقمي سلس لطلابنا جميعاً. فهو وبتوفيق من الله نتيجة طبيعية للجهود الدؤوبة التي بذلناها على مدار الأشهر الماضية، حيث استثمرنا بشكل كبير في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لدينا، ونجحنا في إعداد مدرسينا – وكذلك طلابنا وأولياء أمورهم – للعام الدراسي الجديد. وانطلاقاً من إيماننا بإمكانية تحويل التحديات إلى فرص، فقد اتخذنا خطوات سريعة لضمان تقديم خدمات تعليم فائقة الجودة لطلابنا الذين سيحملون راية المستقبل”.

وأضاف العرفج: “حرصنا على أن تكون مواعيدنا وجداولنا الزمنية مشابهة لخطط التعليم العادية قدر الإمكان، وطورنا عملية تقييم ديناميكية لا تقتصر على قياس تفاعل الحضور، وإنما تشمل أيضاً قياس مستوى المشاركة والتحصيل الدراسي. ومنذ اليوم الأول، بدأ طلابنا بتلقي نفس الدعم الأكاديمي والتعليمي الذي قد يحصلون عليه في الأيام الدراسية العادية، وذلك من خلال برنامجنا الذي يمزج بين الجلسات التعليمية عبر الشبكة (أونلاين) وبدونها (أوفلاين). علاوة على ذلك، خصصنا أسبوعاً واحداً قبل انطلاق العام الدراسي الجديد كفترة تحضيرية، حيث أجرينا عدة جلسات اختبار للتأكد من جاهزية الطلاب وأولياء الأمور”.

وأضافت “معارف” العديد من الخدمات لدعم طلابها خلال جلسات التعليم عن بعد، بما في ذلك قنوات الدعم التقني (بطاقات بوابة معارف التعليمية، بريد إلكتروني، مجموعات محادثة عبر تطبيق واتساب، والمكالمات الهاتفية). كما تم دمج منصة بوابة معارف التعليمية مع أنظمة برنامج “مايكروسوفت أوفيس 365” بما فيها نظام “تيمز”، وذلك لضمان بث الجلسات التعليمية بشكل حي عبر الإنترنت.

وحظيت مدارس “معارف” الدولية بسمعة متميزة في المملكة العربية السعودية على مر السنين، بفضل أدائها المتميز في اختبارات كامبريدج للتعليم الدولي. كما حققت نتائج استثنائية خلال سلسلة اختبارات مايو/ يونيو 2020 في الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي IGCSE، وشهادتي المتقدم A والمتقدم التكميلي AS، متفوقةً على المعدلات المسجلة في المملكة المتحدة.

كما تثبت النسب المسجلة (A* وA وB) جودة خدمات التعليم التي تقدمها “معارف”. ويعد الاتجاه التصاعدي المستمر في النتائج المحصلة خلال السنوات الثلاث الماضية (من مايو/ يونيو 2018 إلى مايو/ يونيو 2020) مؤشراً واضحاً على التزام وتحفيز الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين في المجموعة. وقد مكنت هذه النتائج “معارف” من تحقيق التطوير الشامل والمستمر، وضمان حصول جميع طلابها على دعم جيد يضمن استكشاف كامل إمكاناتهم.