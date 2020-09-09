نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط المملكة العربية السعودية لتسجيل الضمان الاجتماعي العام الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تضم في المملكة العربية السعودية مظلة الخدمات الاجتماعية ملايين المواطنين المقيمين في المملكة الذين ينطبق عليهم شروط تسجيل الضمان الاجتماعي ليستطيعوا الاستفادة من برامج الدعم المتعددة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتحتوي المظلة الخدمات الضمانية في المملكة العربية السعودية على تقديم مساعدات ومعونات مادية وعينية للمواطنين من ذوي الدخول المحدودة والاسر الفقيرة مادياً وسنقوم بالعرض عليكم أهم مكونات المظلة الضمانية في المملكة العربية السعودية. مميزات المظلة الضمانية السعودية المعاشات الضمانية للمواطنين وهي مبالغ شهرية مُقدرة من قبل الجهات المختصة يتم إيداعها في حسابات مستفيدي الضمان أول كل شهر.

ومن ضمنها أيضاً المساعدة المقطوعة وهي مبلغ مالي مُعين يتم إيداعه مرة أو أكثر في العام لمساندة الأسر ذات الدخل المحدود في مواجهة صعوبات المعيشة.

سلة الغذاء وهي مبلغ يتم صرفه مع بداية شهر رمضان المبارك وفي المناسبات الرسمية مثل الأعياد وغيره من المواسم.

دعم الزي المدرسي والحقيبة المدرسية وهو مبلغ يتم صرفه لتقليل الحمل من أولياء الأمور في بداية كل فصل دراسي وكان يقدر بـ120 ريال لكل طالب وتم رفعه هذا الفصل إلى 1000 ريال بالتزامن مع الدراسة عن بعد وبالإضافة إلى الالتزام بالدواعي الأمنية والصحية للمحافظة على صحة المواطنين.

حساب المواطن وهو مبلغ شهري يتم إيداعه في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ويهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة ومن لديهم دخل محدود في مواجهة مشاكل الإصلاح الاقتصادي وأيضاً أسعار الكهرباء والوقود. شروط تسجيل الضمان الاجتماعي ألا تكون الأسرة لها عائل رئيسي له دخل ثابت مثل الأرامل والمطلقات

أن يكون سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك أرملة السعودي التي تعول أولاده وأبناء السعودية المتوفى عنها زوجها من شخص أجنبي.

عدم تسجيل المستفيد في التأمينات الإجتماعية لمن يبلغ 60 عامًا فما فوق.

ألا يتجاوز العمر 18 عامًا بالنسبة للتابعين.

في حال كان العمر 18 – 59 سنة لابد أن يكون لديه تقرير طبي يثبت العجز عن العمل.

عدم وجود سجلات تجارية أو عمالة مهنية باسم المستفيد.

أن لا يتجاوز الدخل الحد المانع من الحصول على المساعدات الاجتماعية.

بالنسبة لطلاب الجامعات يتم صرف الدعم لهم حتى التخرج أو بلوغ سن 26 بشرط عدم الحصول على وظيفة.

الفتاة العزباء التي تجاوز عمرها 35 عامًا ولم تتزوج بشرط أن تكون يتيمة أو من أسرة ضمانية.

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