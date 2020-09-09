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وزير الخارجية السعودي يوضح موقف المملكة من القضية الفلسطينية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، أن المملكة العربية ، تقف بجانب الشعب الفلسطيني، مشددًا على تمسكها بمواقفها تجاه القضية العادلة للشعب الفلسطيني، الذي يعاني من الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقًا لوكالة "واس"، يأتي ذلك ضمن تصريحات فرحان نقلها الحساب الرسمي لوزارة الخارجية على موقع «تويتر»: «يعيش وطننا العربي العزيز أوضاعًا أمنية، وسياسية، واقتصادية، واجتماعية بالغة الحساسية والخطورة والتعقيد، مما يؤكد أهمية وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك».

وقال: «على الرغم من هذه الأزمات؛ فإننا مستمرون في التمسك بمواقفنا تجاه القضية العادلة للشعب الفلسطيني، الذي يعاني من الاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد المملكة على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».

وتابع: «إن بلادي تؤكد اهتمامها وحرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وعدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار المنطقة، وتضع الحلول السلمية قبل أي حل آخر، وعليه فإن المملكة العربية السعودية تساند الحلول السياسية للأزمات في كل من سوريا وليبيا والسودان».

وواصل: «تدعم المملكة الحل السياسي في اليمن؛ والقائم على مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، وآلياتها التنفيذية، وقرار مجلس الأمن 2216، وتبذل المملكة كل جهودها للحفاظ على سيادة اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار فيه.».

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