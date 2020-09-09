‏⁧‫الصحة‬⁩: تسجيل 775 إصابة جديدة بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ و 720 حالة تعافي و 28 حالة وفاة

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء ، عن تسجيل 775 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ، و تسجيل 28 حالة وفاة جديدة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4165 حالة .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 323012 حالة حتى الآن .

كما تم تسجيل 720 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 298966 حالة.