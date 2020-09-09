التجربة المُلهِمَة” تلهم الحضور و ” السلمي ” يصنع الشغف

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أسيل شرف _ مكة المكرمة
أقامت مجموعة التجربة المُلهِمَة دورة ” صناعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي ” بالتعاون مع الوقف العلمي بجامعه الملك عبدالعزيز و مكتبة الملك فهد العامة بجدة .
بدأت الدورة في برنامج زوم الموافق الإثنين 7 سبتمبر 2020 من الساعة الخامسة و النصف إلى العاشرة مساء بقيادة المدرب عبدالله السلمي .
تضمت الدورة عدة محاور متنوعة جمعت بين عالم صناعه المحتوى و التسويق في مواقع التواصل الإجتماعي
بدأت بالتعريف بصناعة المحتوى و اهميه ابتكاره و الأدوات الهامه لصناعته ثم طرق و خطوات بناؤه من الصفر انتقالا لنماذج ناجحه و تطبيقات تساعد على صناعه المحتوى الناحج
تم ذلك بمشاركه مباشرة في بيئة متعاونه بين الجمهور في تبادل أفكارهم و مقترحاتهم بأمثله حيه من المدرب يتحدث فيها عن خبراته و تجاربه .
تجاوز عدد الحضور المئة مشارك و مشاركه من جميع أنحاء المملكة
الجدير بالذكر ان ” عبدالله السلمي” هو مؤسس شركة الموزة الزرقاء للتسوق و مدرب معتمد في التسويق الالكتروني .
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