نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخر اخبار حساب المواطن فتح التسجيل والتعديلات الجديدة ومعلومات هامه جداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن، هو أحد برامج الدعم التى تقدمة المملكة العربية السعودية إلي المواطنين السعوديين والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية علي كافة المواطنين المستفيدين، حيث يصل أقل مبلغ للدعم 300 ريال سعودي فيما قد يصل إلي 3000 ريال سعودي إلي الأسر الكبيرة، ويعد برنامج حساب المواطن الذي تم انطلاقه من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أحد أفضل برامج الدعم التى يتم صرفها بشكل شهري إلي المستفدين، ونوضح لكم اعزائي القراء الكرم أهم وأفضل المعلومات التي قد تساعدك في الحصول على الدعم ونقوم بالإجابة علي تساؤلاتكم عبر التعليقات.

موعد فتح باب التسجيل فى برنامج حساب المواطن

يتساءل الكثيرون من أبناء المملكة العربية السعودية عن موعد بدء التسجيل فى برنامج حساب المواطن من أجل انضمام مستفيدين جدد، ولاسيما بعد إغلاق التسجيل فى البرنامج فى شهر مارس الماضي 2020 أي مع نهاية صرف الدفعة 28 من دعم حساب المواطن، وإلي الآن لم يتم الإعلان الرسمي عن فتح باب التسجيل لاستقبال مستفيدين جدد، حسب ما أعلن عنه المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن الدكتور سلطان القحطاني الذى أكد أن تعليق إستقبال طلبات جدد يشمل كل من تقدم بعد تاريخ 28 مارس 2020م، ولم تتم إضافة أهلية، فيما استثني من ذلك إضافة تابعين وفقاً التعديلات الجديدة.

التعديلات الجديدة

أوضح سلطان القحطاني أن التعديلات الجديدة شملت التالي:

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ضرورة إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت الاستقلالية المسكن من خلال عقد إيجار موثق أو صك ملكية السكن، أو من خلال مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية، وذلك لكل مواطن يبلغ من العمر 18 عام فأكثر.

شروط الإستفادة بدعم حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب توافرها فى المواطنين الراغبين فى الحصول على دعم حساب المواطن والتي جاءت كالتالي:

ضرورة أن يكون المواطن الراغب فى الحصول على الدعم أن يكون متواجد فى المملكة العربية السعودية، اي لا يتم مغادرة البلاد مدة تتجاوز 3 أشهر خلال العام، فيما يتم إستثناء من خرج بعذر مثل التعليم أو المرض أو العلاج أو ما شابه ذلك.

ضرورة أن يكون المواطن الراغب فى الدعم أن يكون يحمل الجنسية السعودية، أي لا يتم صرف دعم حساب المواطن إلا للسعوديين فقط، ولكن يستثني من ذلك أبناء المواطنه الغير سعودية.

ضرورة أن يكون المواطن الراغب في الدعم أن لا يكون متواجد بأحد السجون أو دار الايواء.

ضرورة أن تكون جميع بيانات المتقدم صحيحة.

كيفية إضافة تابعين

بعد إعلان برنامج حساب المواطن بتعليق إستقبال طلبات جديدة أتاح إلي المواطنين إمكانية أضافة تابعين جدد، حيث يتمكن ولي الأمر الراغب فى إضافة تابعين له بالتوجه إلي الصفحة الرئيسية لبرنامج حساب المواطن ثم القيام بالضغط على تفاصيل الطلب وإضافة تابع ثم الضغط على كلمة حفظ.

رقم خدمة عملاء حساب المواطن

أتاح برنامج حساب المواطن العديد من وسائل الإتصال للمستفدين والتي من أهمها الرقم المجاني لحساب المواطن وجاءت وسائل الإتصال كالتالي: