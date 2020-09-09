نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مايكروسوفت تعلن رسميا عن أسعار أجهزة Xbox Series S في المقال التالي

عمر شويل - جدة مايكروسوفت تعلن رسميا عن أسعار أجهزة Xbox Series S بعد الإعلان الرسمي من شركة مايكروسوفت العالمية عن القيام بالكشف عن جهاز Xbox Series S وهو الجيل الجديد لجهاز الألعاب، والذي جاء خلفا Xbox One وقد كانت شركة ميكرو سوفت قد أعلنت من عدة أشهر عن هذا الجيل الجديد والمسمى الخاص به كما انها أطلقت البرومو الخاص بجهاز الألعاب تلك ومن الجدير بالذكر أنه قد كان يطلق عليه في بادئ الأمر باسم سكارليت، كما أعلن المتحدث الرسمي والمسئول عن تطوير برامج الألعاب بالشركة فيل سبنسر أن هذا الجهاز الجديد يعمل على توفير أمكانيات أفضل للمستخدم من ناحية السرعة أو القوة والتحمل وذلك مقارنة بأي أجهزة ألعاب أخري.

تصميم Xbox Series S

كذلك يعتبر تصميم Xbox Series SXbox Series S مختلفا عن التصميم الخاص ب في اللون لكونه أبيض والآخر أسود كما أنه لا يحتوي على محرك للأقراص المدمجة، والتي تجعله أقوي من الآخر، ومن الجدير ذكره أن Xbox Series X كان قد تم الإعلان عنه في شهر ديسمبر الماضي ليأتي الإعلان عن جهاز Xbox Series S

في هذا الشهر، وبشكل عام تتميز أجهزة Xbox Series عن باق أجهزة الألعاب السابقة في كونها أقوي منها ب4 مرات وأيضا عملية وفعالة وذات شكل جذاب مستطيل وقد وفرت الشركة خاصية استخدام الجهاز بشكل افقي أو راسي.

سعر أجهزة Xbox Series S