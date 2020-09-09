نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الشخصي بنك الرياض وحاسبة التمويل الشخصي في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل الشخصي بنك الرياض يضم بنك الرياض عدد كبير جدًا من العملاء من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وذلك لما أشتهر به البنك من تقديم العديد من الخدمات المختلفة للعملاء والتي من أهمها إعادة تمويل بنك الرياض كما يعتبر بنك الرياض أفضل تمويل شخصي بالإضافة إلى العديد من عروض بنك الرياض ، وفيما يلي سوف نتعرف على أنواع برامج التمويل الشخصي من بنك الرياض.

التمويل الشخصي بنك الرياض

نظرًا لاستحداث بعض المتطلبات الشخصية والتي يكون من الضروري تنفيذها في أسرع وقت ممكن فإن العديد من الأفراد يلجؤون إلي البحث عن التمويل الشخصي من بنك الرياض وذلك لأن البنك يقدم العديد من العروض الخاصة بالتمويل الشخصي سواء عن طريق المرابحة بالأسهم أو التمويل الشخصي عن طريق تمويل التورق، هذا بالإضافة إلي إمكانية الحصول على التمويل الشخصي بدون راتب ففي حالة ما احتاج الفرد إلي التمويل سواء أكانت هذه الاحتياجات طارئة أو احتياجات تم التخطيط لها من قبل فإن بنك الرياض قام بتوفير أنواع مختلفة من برامج التمويل لسد هذه الاحتياجات.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب

يقدم بنك الرياض العديد من الحلول السهلة والميسرة للعملاء وذلك من خلال تقديم تمويل شخصي تصل فترة السداد له لمدة خمس سنوات، كما أن قيمة التمويل يمكن أن تصل إلى ثلاثمائة ألف ريال سعودي، كما أن البنك يقوم أنظمة سداد مرنة للعملاء، وبهامش ربح تنافسي مما يجذب عدد كبير من العملاء.

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شروط الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب

يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل عن ثمانية عشر عامًا للسعوديين، وكذلك لا يقل عن اثنان وعشرون عامًا للمقيمين.

في حالة طلب الحصول على التمويل بدون تحويل الراتب يجب أن يكون مقدم الطلب من موظفي البنوك السعودية.

يجب أن يكون مقدم الطلب قد أمضي مدة لا تقل عن عام كامل في إحدى القطاعين العام أو الخاص.

ألا يقل راتب مقدم الطلب عن عشرة ألاف ريال، وألا تزيد التزامات العميل عن ثلاثة وثلاثون بالمائة من قيمة الراتب سواء لبنك الرياض أو أي جهة أخري.

طريقة التقديم على تمويل شخصي بدون تحويل راتب

يجب على راغب التقديم على طلب التمويل أن يقوم بعمل بعض الإجراءات الميسرة والتي سوف نذكرها فيما يلي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الرياض.

اختيار أيقونة التمويل الشخصي من قائمة التمويل أعلي الصفحة.

يتم اختيار برنامج تمويل شخصي بدون تحويل راتب، والضغط على كلمة التقدم بطلب.

يتم بعد ذلك فتح صفحة جديدة يقوم العميل بمليء بعض المعلومات منها رقم الهوية ورقم الجوال والجنسية وبعد المعلومات الخاصة بالالتزامات الشهرية للعميل وكذلك الراتب الخاص به ومن ثم كتابة رقم التأكيد والضغط على كلمة إرسال.

يتم بعد ذلك التوجه لأقرب فرع لبنك الرياض وإحضار صورة من بطاقة الهوية للسعوديين، وكذلك للمقيمين يتم إحضار صورة من إثبات الهوية (الإقامة) على أن تكون سارية، كما يجب إحضار إخطار من جهة العمل بتفاصيل الراتب.

حاسبة التمويل الشخصي بنك الرياض

يمكن أن تقوم بحساب قيمة التمويل الذي يمكن الحصول عليه من بنك الرياض من خلال الدخول على الصفحة الرئيسية للبنك ومن ثم اختيار حاسبة التمويل الشخصي من قائمة التمويل أعلي الصفحة، ليظهر صفحة جديدة يتم كتابة بعض المعلومات الشخصية كتاريخ الميلاد والجنسية ويتم كذلك كتابة بعض البيانات الخاصة بالعمل والراتب الشهري، ويتم بعد ذلك اختيار فترة التمويل المرغوب فيها والضغط على كلمة أحسب ليتم ظهور قيمة التمويل وكذلك قيمة القسط الشهري.

أيضًا يقدم بنك الرياض العديد من الخدمات المتميزة للعملاء من أهمها التمويل التأجيري للسيارات بنك الرياض وكذلك التمويل التعليمي بنك الرياض والتمويل العقاري بنك الرياض .