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عمر شويل - جدة تعرف على خطوات فتح حساب ببنك الراجحي بالسعودية، يعد بنك الراجحي من أحد أهم البنوك التي نشأت على أرض المملكة العربية السعودية وهو من أقدم البنوك بها حيث يرجع تاريخ تأسيسه إلى عام 1957 وهو من أحد أهم أكبر المصارف في المملكة ويبلغ رأس ماله ما يقارب 25 مليون مليار ريال سعودي، كما أنه له العديد من الفروع المنتشرة في جميع أرجاء بلاد ودول المملكة العربية السعودية، وتحكم تعاملاته المصرفية بالضوابط والاحكام الإسلامية الشرعية، ويرجع تأسيسه إلى الأخوة محمد بن عبد العزيز وسليمان وعبد الله وصالح الراجحي، لذلك أطلق على أسم البنك بالراجحي نسبة إلى كنية العائلة.

خطوات فتح الحساب ببنك الراجحي

بالنسبة لخطوات فتح الحساب ببنك الراجحي بالطريقة العادية إلا وهي الطريقة اليدوية بمعني الذهاب إلى البنك والقيام بفتح الحساب، والخطوات هي؛

بعد الذهاب إلى البنك وأخذ الدور للتحدث المباشر مع خدمة العملاء يتم تعبئة النموذج الخاص بفتح الحساب، ويتم التأكد من كتابة رقم الهاتف الخاص بصاحب الحساب، بعدها يتم توثيق كافة البيانات بواسطة خدمة العملاء بالفرع على منصة ابشر الالكترونية، عندها سوف يصلك رسالة تأكيد على هاتفك بفتح الحساب، ويتم إصدار كارت الدفع مقدما والاستلام.

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أما عن طريقة فتح الحساب الكترونيا؛

بعد الدخول على صفحة البنك الرسمية الرئيسية على المنصة الالكترونية، والقيام بملأ وتعبئة استمارة البيانات الموضحة امامك، يتم التأكيد على كتابة رقم الهاتف، وتوثيق الحساب أيضا على منصة ابشر، وتتم باق الخطوات مثلها مثل فتح الحساب يدويا.

شروط فتح الحساب

يجب أن يحمل الشخص رقم هوية وطنية، إلا يقل العمر عن 18 عام، أن يكون له رقم هاتف ثابت خاص به وباسمه، ام يتم تسجيل العنوان الصحيح، وأن يكون الشخص قد تم تسجيله بمنصة ابشر، وان يكون أما عميل حالي أو محول من فرع أخر.