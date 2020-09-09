نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الجوازات السعودية" تكشف موقف رسوم الاستحقاق المالي الخاصة بالتابعين والمرافقين في المقال التالي
ووفقًا لصحيفة "عاجل"، جاء ذلك ردًّا على سؤال لأحد الأشخاص غرد به في الحساب الرسمي للجوازات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ إذ تساءل: «السلام عليكم، هل الأبناء المرافقون المولودون بالمملكة معفيون من دفع رسوم المرافقين؟».
وردَّت المديرية العامة للجوازات «أهلًا بك، الاستحقاق المالي لعموم التابعين والمرافقين والعمالة المنزلية تحت كفالة المقيمين الخاضعين للقطاع الخاص».
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