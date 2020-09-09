نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تقديم الاعتراض على المخالفات المرورية عبر نظام ابشر المرور وطريقة حجز موعد في المرور ورقم المخالفات المرورية المجاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تقديم الاعتراض على المخالفات المرورية وطريقة حجز موعد مسبق في المرور نقدمه لك من خلال هذا المحتوى، حيث توفر وزاره الداخلية بالمملكة العربية السعودية خدمة استعلام المخالفات المرورية برقم الهوية للمواطنين السعوديين و الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الإقامة للوافدين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، كما يمكن الاستفسار عن تفاصيل المخالفة المرورية الإلكترونية عبر بوابة أبشر الجوازات السعودية، حيث تتجه المملكة إلى تطبيق المنظومة الإلكترونية في جميع الوزارات لكي تواكب التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات مثلها مثل الدول المتقدمة.

نقدم لكم فيما يلي رابط التظلم عن المخالفات المرورية و شروط تقديم الاعتراض على المخالفات المرورية وقائمة المخالفات المرورية التي يمكن تقديم شكوى الاعتراض عليها، كما نعرض رقم المرور السعودي المجاني للتواصل مع فريق خدمة العملاء والدعم الفني في وجود أية مشكلة أو استفسارات تخص المخالفات المرورية المسجلة عليك، ونستعرض طريقة حجز موعد في المرور عبر منصة أبشر الإلكترونية، فتابعونا.

شروط تقديم الاعتراض على المخالفات المرورية

شروط تقديم الاعتراض على المخالفات المرور تم تحديدها من قبل وزارة الداخلية السعودية، يمكنكم تقديم شكوى الاعتراض على المخالفات المرورية من خلال التسجيل في موقع ابشر المرور عبر بوابة أبشر الإلكترونية بعد الاستعلام عن المخالفات المروية، والاستعلام عن تفاصيل المخالفة المروية المسجلة عليك، ولكنه خدمة الاعتراض على مخالفات المرور متاحة فقط للمخالفات المرورية التي تسجيلها بواسطة نظام ساهر فقط، ولكن لا تشمل هذه الخدمة على مخالفات المرور المسجلة من خلال رجال المرور، وتشمل مخالفات المرور المسجلة من خلال ساهر على ما يلي:

تجاوز السرعة المحددة من قبل إدارة المرور.

وقوف السيارات على خط المشاة.

تعدي الإشارة الحمراء أو تجاوز إشارة المرور الخضراء.

مخالفه محاولة الالتفاف على الإشارة.

السير في مسارات مخالفة أو غير مخصصة لسير السيارات.

الشروط العامة لتقديم التظلم على المخالفات المرورية

حددت إدارة المرور بالتعاون مع وزاره الداخلية السعودية الشروط العامه التي يجب توافرها لتقديم الاعتراض على المخالفات المرورية بالمملكة العربية السعودية، ومن اهم هذه الشروط أن المخالفة المرورية تكون قد تم تسجيلها من خلال ساهر كما ذكرنا سالفا ، أما باقي شروط تقديم الاعتراض على المخالفات المرورية نستعرضها لكم فيما يلي:

Advertisements

أن يكون تقديم الاعتراض على المخالفات المرورية خلال مدة شهر واحد من تاريخ تسجيل المخالفة، ولا يقبل شكوى الاعتراض على المخالفات المرورية بعد مرور 30 يوما على تاريخ وقوع المخالفة.

لا يمكن تقديم الاعتراض على المخالفة بعد دفع قيمة المخالفة المرورية.

الاعتراض على المخالفة المرورية يكون لمرة واحدة فقط وإذا تم رفض شكوى الاعتراض على المخالفة المرورية فلا يمكن تقديم الاعتراض على نفس المخالفة مرة أخرى.

رابط الاعتراض على المخالفات المرورية

بعد أن قمنا بعرض شروط الاعتراض على المخالفات المرورية، وبعد التأكد من انطباق هذه الشروط على المخالفات المرورية المسجلة عليك، يمكنك الدخول على رابط طريقة تقديم الاعتراض المخالفات المرورية لمعرفة خطوات التظلم على المخالفات المرورية عبر بوابة أبشر الإلكترونية.

رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية

يمكن للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية الاستعلام عن المخافات المرورية من خلال الاتصال على الخط الساخن المخصص لتقديم خدمة الاستعلام عن المخالفات المروية يوميًا من الساعة الساعة السابعة والنص صباحًا وحتى الساعة الثانية والنص مساءً على رقم 920020405 أو على رقم المخالفات المرورية الخط الساخن 00966114419888.

طريقة حجز موعد مسبق في المرور

كشفت الإدارة العامة للمرور عن إمكانية حجز موعد مسبق لمقابة المراجعين بالمرور إلكترونيا عبر منصة أبشر، وتأتي هذه الخطوة تطبيقا للإجراءات الوقائية والتعليمات الصحية المتخذة لمواجهة جائحة الكورونا، وذكرت الإدارة العامة للمرور أن الحضور سيكون فقط عن حجز مسبقا فقط، ويمكنكم إجراء الحجز الإلكتروني في المرور من خلال تتبع الخطوات التالية:

الولوج إلى بوابة أبشر الخدمات الإلكترونية. اختيار خدمة “اختيار المواعيد”. ثم الضغط على “المرور”. قم بإختيار “حجز موعد جديد”. ثم قم اختيار الخدمة المراد حجز موعد من أجلها. في هذه الخطوة يتم تحديد ” فرع المرور” التي ترغب بمراجعته. اختار موعد المراجعة. قم بالتأكيد على الموعد. وفي الخطوة الأخيرة تظهر تذكرة موعد زيارة إدارة المرور.

وتقدم موقع بوابة ابشر الإلكترونية للجوازات السعودية خدمات متميزه منها خدمة استعلام مخالفات المرور برقم الهوية أو برقم الإقامة، كما توفر بوابة أبشر خدمات أخرى خاصة بحجز موعد في الخدمة المدنية تجديد رسوم الإقامة واستخراج تأشيرة سفر أو إلغائها، وغيرها من الخدمات بالتنسيق بين وزارة الداخلية في الوزارات الأخرى، وإذا واجهتكم أية مشكله في سبيل معرفه المخالفات المرورية أو طريقة الاعتراض عليها يمكنك ترك تعليق في اسفل هذه المقالة، وسنرد عليكم على الفور.